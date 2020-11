Maestro llama “generación de cristal” a sus alumnos y lo acusan de discriminación: VIDEO

De nueva cuenta un maestro dio de qué hablar, pues en esta nueva normalidad los docentes están “batallando” al dar clases virtuales a sus alumnos; así le ocurrió a un maestro de Guerrero quien perdió la paciencia cuando uno de sus alumnos no entendía el tema.

Los hechos se registraron en el Instituto Tecnológico de Acapulco donde el maestro perdió la paciencia al ser cuestionado por un alumno que expresó no entendía el tema que estaba explicando.

El alumno de nombre Miguel indicó que no todas las escuelas de nivel medio superior metían el mismo nivel de enseñanza, cosa que hizo explotar al maestro, quien le dijo que no tenía la culpa y no le podía regalar la calificación.

Maestro y alumno se enfrascaron en una discusión, pues el docente pedía que se ele explicaran los temas; “no estoy pidiendo una calificación regalada, simplemente que enseñe, si dice ser maestro enseñe”.

Esa respuesta no fue del agrado del docente, quien no se pudo controlar y respondió: “Ay no, que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal” y dijo que si no le gustaba cómo daba la clase que se cambiara de salón.

Redes debaten por esta respuesta

En redes sociales este video que se compartió rápidamente dio de qué hablar, pues hay quienes comprenden la actitud del maestro y afirman que las nuevas generaciones son muy susceptibles y no se les puede decir nada malo.

Sin embargo la mayor parte de los internautas se opuso a que el maestro se exprese de esa manera, pues está agrediendo a los estudiantes, pus su deber como profesor es explicarles todos los temas hasta que los tengan claros.

Este es el polémico video