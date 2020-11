Cierra bien este 2020 con TODOS los estrenos de Disney Plus

Ahora que Disney Plus saltó a la cancha como plataforma de entretenimiento vía online se está poniendo las pilas para que la temporada decembrina no sea aburrida, pues todo parece indicar que no se permitirán reuniones por un tiempo en lo que se controla la pandemia del COVID-19.

Al igual que Netflix, colocará estrenos en su plataforma cada mes y por lo pronto, ya anunció las películas y series que aparecerán en su catálogo para el gozo de todos sus usuarios.

Películas

"Amadrinadas" (4 de diciembre)

"Mulan" (4 de diciembre) pasa a ser gratuita

"Ice Age: Una Navidad Tamaño Mamut" (4 diciembre)

"Un lugar para soñar" (4 diciembre)

"Safety" (11 diciembre)

"Un monstruo viene a verme" (18 diciembre)

"Atrapa la bandera" (18 diciembre)

"Las aventuras de Tadeo Jones" (18 diciembre)

"El gran showman" (18 diciembre)

"Eragon" (18 diciembre)

"Soul" (25 de diciembre) - Esta es sin duda una de las mejores apuestas de Disney Plus. Fue dirigida por Pete Docter y Kemp Powers.

"Epic" (25 diciembre)

Series y documentales

"High School Musical': El Musical: Especial Fiestas" (11 diciembre)

"The Mandalorian" (2 el 18 diciembre) episodio cada viernes, final temporada

"En puntas" (18 de diciembre)

"Madriguera" (25 de diciembre)

"Los Simpson" - cada viernes 2 nuevos episodios de la temporada 31

¿Qué dispositivos son COMPATIBLES con Disney Plus en México?

Para quienes decidieron probar la nueva plataforma de streaming, se pueden crear hasta siete perfiles en una sola suscripción y se puede disfrutar de una película al mismo tiempo, lo que no se permite en otras como Netflix.

Para Smart TV los dispositivos como Android TV (con 5.0 y posterior) son compatibles; así como la Sharp serie AQUOS, Sony serie bravía, y LG y Samsung del 2016 o posterior.

En navegadores web Google Chrome es compatible y macOS; además, Safari, Microsoft Edge y Firefox. En el caso de consolas de videojuegos, PlayStation 4, 4 Pro, 4 Slim, 5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S y X también son compatibles.