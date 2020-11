Conoce tu Horóscopo para este miércoles 25 de NOVIEMBRE del 2020

No te vayas sin saber qué te depara tu futuro, y asegúrate de leer tu destino para que tengas a la mano la respuesta de lo que debes hacer y así tener fortuna asegurada.

Llegó la cuarta semana de NOVIEMBRE y tras una larga jornada de trabajo; seguramente querrás evitar todo tipo de mala suerte, pero para saber qué le depara a tu signo zodiacal, tienes que leer tu horóscopo, y sólo El Heraldo de México tiene esas predicciones el segundo día de la semana.

Aries (21 marzo-20 abril)

Es un buen momento para reencontrarte con la naturaleza y realizar el viaje que tienes planeado. Aries tiene buenas probabilidades de encontrar el amor muy pronto, pero es necesario que comience a creer en la posibilidad de que esto suceda en su vida, mientras menos creas posible esto, menos se concretará.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No te apresures a iniciar algo más formal con la persona que acabas de conocer. Es posible que un amigo te busque ya que se encuentra en problemas económicos; tal vez no tengas dinero para ayudarlo pero si un buen consejo. No dejes que la vida acabe con tus sueños, si tienes necesidad de generar mucho dinero, puedes siempre trabajar en paralelo en lo que siempre deseaste.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Es un buen día para comenzar a administrar tu dinero y no malgastar. Si se da una cena romántica con alguien que estás recién conociendo, es un buen momento para mostrar toda tu capacidad de seducción y conocerse de manera más íntima.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tendrás la oportunidad de destacar en el trabajo y tienes que aprovecharlo. No trates de manipular a tu pareja. Es posible que recibas noticias de una persona que no es de tu agrado. Necesitas concentrarte en las cosas que suceden en tu entorno, habrá posibles problemas de salud de uno de tus familiares cercanos y te necesita a su lado en este momento.

Leo (23 julio-22 agosto)

Aprovecha tus talentos; es una buena oportunidad para pasar un examen, conseguir trabajo o un ascenso. Cuida tus finanzas. Dale atención a tu pareja. Pon atención a tu peso. En tu relación de pareja han existido algunas cosas que no se han dicho y que son parte de la vida privada. Tendrás que poner más atención en tu pareja para poner en claro la situación.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Se presentarán cambios en tu trabajo, los cuales te van a caer de peso por no estar preparado. Una persona te buscará para pedirte un consejo, hazlo siendo tu mismo. Virgo puede realizar grandes cosas si se lo propone el día de hoy, es importante siempre confiar en tu potencial y en tus talentos para así sortear todo lo que te venga encima.

Foto: Especial

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si tienes interés en alguien y crees que no eres correspondido, es probable que no sea así, debes activar tu intuición y el sexto sentido para comenzar a afinar tu percepción, ya que podría ser que el interés esté de vuelta, no pierdas la oportunidad de hablar. Te ofrecerán un trabajo con buen sueldo; aprovéchalo y ten la oportunidad de hacer algo que te gusta. Pasas momentos complicados con tu pareja.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Tienes una buena oportunidad de encontrar un trabajo, si es que estás cesante, por lo que no dejes pasar la oportunidad de brillar desde la primera etapa para la selección, usa un buen lenguaje y viste bien para una posible entrevista, demuestra tus capacidades, pero ten cautela con demostrarte con mucha necesidad. Dale tiempo a tu pareja y disfruten su relación.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una amistad te buscará para saber cómo te va en la vida. Estás con la mente puesta en un objetivo muy claro en el amor, si crees que vale la pena, síguelo, podría ser una bella historia con esa persona, intenta buscar comunicación el día de hoy.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es momento de que inicies con una mejor alimentación y cuides tu salud. Las pequeñas cosas y los detalles importantes pueden hacer que una relación que ya tiene tiempo en tu vida se vuelva una guerra constante en vez de una vida llena de romance y apoyo mutuo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Es momento de terminar una relación que te viene atormentando desde hace días. Aprovecha tu tiempo para volver a estudiar o tomar un curso. Tu casa necesita mejoras, por lo que es importante que inviertas en ello, no te gastes tu dinero en cosas banales, prefiere siempre hacer cosas por tu hogar.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Comparte más tiempo con tu familia y amigos. Es momento de darle una oportunidad a esa persona que acabas de conocer. Apoya a esa persona que pasa por un mal momento. Necesitas de manera urgente volver a organizar tu ya acostumbrada y cómoda forma de trabajar, ¡ojo! estás perdiendo el orden, lo que te lleva a cometer errores que antiguamente no eran habituales en ti. Confía en los consejos que te dan tus compañeros.

Foto: Especial

La Frase del Día:

“La edad es algo que solo está en tu cabeza o en un estereotipo. La edad no significa nada cuando algo te apasiona”, Carolina Herrera, diseñadora de modas.