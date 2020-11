Conoce tu HORÓSCOPO para este martes 24 de noviembre de 2020

No te vayas sin saber qué te depara tu futuro, y asegúrate de leer tu destino para que tengas a la mano la respuesta de lo que debes hacer y así tener fortuna asegurada.

Llegó la cuarta semana de NOVIEMBRE y tras una larga jornada de trabajo; seguramente querrás evitar todo tipo de mala suerte, pero para saber qué le depara a tu signo zodiacal, tienes que leer tu horóscopo, y sólo El Heraldo de México tiene esas predicciones el segundo día de la semana.

La energía de Aire que trae Libra es muy distinto a Virgo. Libra es el séptimo signo del zodiaco que simboliza el equilibrio y la armonía, razón por la cual las tempestades generadas por algunos astros hacia algunos signos en particular, están por menguar. Averigua si tu signo está entre ellos.

Aries (21 marzo-20 abril)

No es bueno siempre estar alejado del grupo, es probable que sientas que las personas no te entienden de la forma que necesitas, pero siempre es importante tener en cuenta que muchas veces debemos seguir a la manada, sin perder nuestra esencia claro está, pero con la convicción de que a veces es importante que nos dejemos llevar por las decisiones de otros, no siempre podremos hacer todo lo que queramos.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es bueno que comiences a consumir muchas más vitaminas en tu alimentación, no optes siempre por los mismo alimentos, debes ir variando para obtener todo lo que tu cuerpo necesita.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Callar todo no siempre es bueno, muchas veces debemos hacerlo para evitar sufrimiento a otras personas, especialmente a aquellos que nos importan, pero este día debes atreverte a decir lo que sientes o lo que piensas.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Ten en cuenta que el amor no siempre estará a tus pies, también debes hacer esfuerzos por ver a esa persona que tanto te interesa, no le dejes hacer todo el trabajo, haz también tu parte.

Foto: Especial

Leo (23 julio-22 agosto)

Un momento muy sincero entre tú y una persona del pasado podría ocurrir el día de hoy, será algo que ambos esperan hace tiempo y que tiene que ver con decir verdades que aún no habían tenido la oportunidad de revelar, deja la rabia que te puede provocar esto, ya sucedió, no puedes cambiar los hechos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Si la persona que tienes a tu lado comienza a tener dudas, es probable que sea porque ha experimentado dolores en su pasado que aún no ha resuelto, tienes que preguntar si esto es algo que logrará superar o no, si no es así, considera poner una pausa al avance de la relación que están formando.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es probable que hayas terminado una relación hace algún tiempo y te queda algo dentro, como una mal sabor de boca aún, por lo que es bueno que si estás en esta situación logres olvidar lo que sucedió y comiences a mirar lo que tienes en este momento, la persona que tuviste ya se fue y es probable que eso no vuelva a suceder.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

No hagas sociedades ni tampoco formes un negocio el día de hoy, no es un buen día para esto, es mejor que lo dejes para otro día, si aun así necesitas firmar algo, debes hacerlo con confianza y fuerza de que todo saldrá bien.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es momento de soltar las ataduras al pasado y comenzar un nuevo camino, tienes mucho en tu cabeza y muchos remordimientos con respecto a lo que te ha sucedido en la vida, no siempre serás capaz de darle solución a todo y mucho menos a cosas que ya no están bajo tu control.

Foto: Especial

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es importante que te tomes el tiempo para disfrutar más de la vida, volver a sonreír es algo fundamental, te ayuda a tener mejor relación con los demás y a verte de mejor manera para las personas que pueden servir de mucha ayuda en tu camino, una sonrisa abre muchas más puertas que una cara amarga.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Cambie tu dieta, no consumas demasiadas grasas saturadas, deja las frituras. No dejes que alguien te engañe el día de hoy, es probable que quieran mentirte o aprovecharse de ti de alguna forma, debes estar más atento a las cosas el día de hoy.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No dejes que se vaya la oportunidad de amar, debes siempre verte paciente con la persona que estás conociendo recién, no le hagas perder el interés en ti.

La frase del día:

"Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura”, Carolina Herrera, famosa diseñadora de modas.