¿Tu GATO le tiene miedo a la aspiradora? Esta es la razón científica

Nuestros gatos son los reyes del hogar y sus necesidades y cuidados están siempre en nuestra mente, pero no podemos dejar todo de lado para no molestarlos, tal es el caso cuando usamos aspiradoras en el hogar que luego dejamos de lado con tal de no asustar a los mininos de casa.

Es por eso que aquí te decimos la explicación científica por la cuál los gatos les da miedo el ruido de la aspiradora, cabe mencionar que cuentan con un muy buen oído, que les ayuda a cazar su alimento en la vida salvaje y que dentro del hogar los ayuda a alertar sobre algún tipo de peligro.

Este es uno de los principales motivos por el que huye de la aspiradora, pero hay otro aún más importante, según ha desvelado la zoóloga Liudmila Makárova, quien compartió para RT que el gato en realidad teme a este ruido y al tubo blando de la aspiradora, pues les recuerda a las serpientes.

Para poder hacer el aseo sin causarle un paro cardíaco a nuestra mascota, debes tratar de acostumbrarlo poco a poco a los objetos ruidosos del hogar, pues al exponerlos de manera paulatina poco a poco se irán acoplando.

Otra de las opciones el robot aspirador "que se mueve solo" en casa puede asustar a un gato al tratarse de algo "incomprensible". Sin embargo, si se le enseña al animal que no hay nada que temer, con el tiempo "incluso se montará encima de esta aspiradora".

Foto: Especial

Además de las serpientes, los gatos también temen ser encerrados. Para superar el miedo a los trasportines, Makárova recomienda tener "contacto" con la mascota e ir poco a poco acostumbrándole. Por ejemplo, si nos sorprende la lluvia en la calle, cubrir al animal con la chaqueta.

Extrema sus cuidados

Nuestras mascotas deben tener cuidados especiales que incluyen una alimentación balanceada que les permita mantenerse saludables, aunque no todos los alimentos naturales son buenos para su organismo.

Debemos recordad que al tener una mascota, una de las cosas esenciales es conocer cuales son los alimentos que puede consumir, para que tenga un sano crecimiento y desarrollo.

Pues hay algunos alimentos son nocivos para su salud, es por eso que aquí te decimos cuales son los alimentos prohibidos para tu gato, a los cuales debes poner atención y de esta manera no poner en riesgo la salud de tu mascota.

Estos son alimentos que debes evitar para no poner en riesgo su salud: comida con exceso de sodio, productos lácteos, limón, vinagre, pues estos alimentos son perjudiciales para tu minino y los dulces.