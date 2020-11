Madre e hija agarran 'en la movida' a infiel que viajaba en camión: VIDEO

Dos mujeres, madre e hija, se volvieron virales tras interceptar en una ruta de transporte público a quien aparentemente es un infiel que ha abandonado a su familia.

En redes sociales, se volvió viral el video de las dos mujeres que increparon a hombre que, siendo cónyuge de una de las mujeres en cuestión, la abandonó con un hijo y estando embarazada.

El sujeto fue descubierto mientras estaba con su presunta amante, mientras viajaba en un camión de transporte púbico.

Pelea viral

En el video subido a Twitter se observa a la hija y la suegra del acusado reclamando la infidelidad al sujeto, mientras él trata de proteger a la mujer con la que viajaba y viceversa

Sin embargo, no contaban con que las dos mujeres atacarían furiosas tras presenciar la escena.

"Fíjate cómo me dejaste, p... no te duele lo que me hiciste, dime, dime, abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta p...", dijo la mujer que abordó la ruta de camión en la ciudad de Apodaca, Nuevo León.

Al final del video puede observarse que los sujetos implicados piden ayuda de la policía.