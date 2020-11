Conoce tu HORÓSCOPO para este lunes 23 de noviembre de 2020

Es lunes y estamos recién ingresados a Sagitario, un signo de Fuego. Seguramente ahora nos rodeará la pasión, el gran sentido del humor, los viajes y la libre filosofía. Sagitario se distingue por ser extrovertido, optimista y entusiasta. Le gustan cambios. Por eso, esa energía nos empezó a permear a partir de la madrugada del 21 de noviembre.

A cada signo le afecta distinto, pero hay algunos que revivirán la pasión que los planetas retrógrados les habían robado. Otros estarán deseosos de viajar y otros de encontrar al amor de su vida y como el fuego también es vida, muy seguramente lo harán. Descubre cómo le irá a tu signo en esta nueva temporada.

Aries (21 marzo-20 abril)

Quieres marcharte, pero hay algo que te ata, Aries. Quieres volar, ser libre, volver a poder ser tú mismo, pero sientes que existe mucha presión a la hora de hacer las cosas. No paras de imaginar tu vida una vez que tomes la decisión, sin embargo, puedes ser víctima de tu paciencia e impulsividad.

Tauro (21 abril-21 mayo)

El estrés te está carcomiendo, Tauro, pero eres incapaz de admitirlo. Tu mente está pensando en lo que no tienes y en lo que tienes que mejorar todo el tiempo. Necesitas tomar cartas en el asunto, porque hay muchas cosas sucediendo en tu vida en estos momentos y a ti todo eso te está abrumando de verdad, Tauro.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Por fin te diste cuenta de que, a pesar de todo, lo único que necesitas es mayor tiempo de calidad con los tuyos, Géminis. Te está haciendo mucho mal tener todo ese tiempo “libre” para pensar y darle vueltas a todo. Tienes que buscar un escape o un rato de relajación.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Andas algo escaso de motivación, Cáncer. Todo el tiempo sientes que vas remando para el lado contrario del mundo y ya no sabes qué hacer para que la gente te valore como realmente te mereces.Todo esto te está confundiendo y provocándote muchas inseguridades.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tu misión de ahora, Leo, es encontrar tu camino. Ya estás cansado de depender de los demás o de las circunstancias para hacer las cosas. A pesar de todo lo que pasa en el mundo, quieres volver a recuperar tu libertad y a dejarte llevar por tus impulsos sin arriesgar nada.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás transformándote completamente, Virgo. Estás viviendo situaciones muy duras, demasiado duras y la vida te está obligando a dejar muchas cosas atrás, a despedirte de otras que eran importantes para ti y aunque te niegues a hacerlo, tienes que sacar tu lado más fuerte.

Sagitario revive la pasión entre los signos. Foto: Instagram



Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás en busca y captura de tu motivación, Libra. Te sientes muuy estancado, pero tampoco puedes hacer más con esta situación que tenemos encima. No puedes planear a futuro y menos ilusionarte, porque de un momento a otro, todo podría derrumbarse. Así que tranquilo, un paso a la vez.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Las cosas empezaron a salir como tú las tenías pensado, Escorpio. Te sientes muy ilusionado, porque eso que parecía que NUNCA se iba a dar, poco a poco, despacio y con esfuerzo, empezó a rendirte frutos y justo ahora valoras lo que sembraste en Luna Nueva.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Anhelas tu libertad como nunca antes, Sagitario. Hoy, especialmente, darías lo que fuera por estar en otro lugar y con otra gente. También extrañas mucho a una persona en concreto, pero las circunstancias te han hecho estar muy lejos de ella. Aprecia esa nostalgia que aparecerá estos días en tu vida, porque no es del todo mala.

Sagitario sentirá nostalgia. Foto: Instagram

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Vas viendo como todo vuelve a su lugar, Capricornio. Justo hoy empiezas a darte cuenta de que todo parecía ser un mal sueño que poco a poco se va acabando y tú ahora te enfocarás a controlar tu mente para no volver a caer en esa negatividad y te rodearás de quienes te ayuden a sacar lo mejor de ti.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Ahora mismo lo que quieres es disfrutar de esa soledad y paz mental que tanto te ha costado conseguir, Acuario. Después de todo este tiempo dando tumbos por la vida, lo que quieres tener tiempo para ti, para poner ordenar tu vida y pensar en tu futuro que te ha costado tanto trabajo encontrar.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Has recibido un poco de atención de la vida, para que te des cuenta de lo que pasaría, si no aprovechas el presente. Tu vida ahora es un poco caótica, Piscis. Te cuesta encontrarle sentido a lo que haces. Menos mal que tratas de mantener los pies sobre la tierra para no mal viajarte.

Frase del día:

"Cierto que en el mundo de los hombres nada hay necesario, excepto el amor." (Goethe)