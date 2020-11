Influencer rompe en llanto porque nadie compra sus fotos por COVID-19

Billie Beever, una joven influencer australiana, se volvió viral en los últimos días luego de compartir un video en el que rompe en llanto al hablar de las consecuencias que la pandemia de coronavirus ha traído a su vida.

Debido a que la joven ha perdido una gran cantidad de suscriptores en su cuenta de OnlyFans, donde comparte contenido erótico y que es uno de sus principales ingresos.

Beever señaló que tiene más de 115 mil seguidores en redes sociales y que estas fotos íntimas son su mayor fuente de ingresos, y si sus seguidores no las compran no puede pagar sus gatos para salir adelante.

La joven de 27 años recibe 200 pesos al mes de cada uno de sus suscriptores a cambio del acceso a sus fotos y videos eróticos en la plataforma OnlyFans, pero afirma que el aumento en el desempleo debido a la pandemia de coronavirus ha provocado que ella pierda su mayor fuente de ingresos.

Durante el video la joven explicó que en la televisión se ha hablado de todas las personas que han perdido su empleo, y que no pueden pagar sus gastos vitales, pero ella también está en problemas, pues ha estado perdiendo muchos suscriptores por lo que poco a poco se esta quedando sin dinero.

La joven influencer compartió las consecuencias que tiene para ella que las personas dejen de comprar su contenido erótico, pues si continúa la situación de esta manera ya no podrá pagar su renta y no tiene manera de conseguir su antiguo empleo.

Afirmó que en caso de tener que volver a trabajar, le sería igual de difícil, ya que los clubes nocturnos se encuentran cerrados de igual manera, "ni siquiera puedes estar cerca de alguien debido al distanciamiento social", dijo.

Billie dijo que espera que las cosas vuelvan "a la normalidad" para que pueda tener de nuevo una estabilidad económica, ya que no ve otras opciones de generar ingresos para ella.

Entre lágrimas declaró que no tiene otro talento, además debido al confinamiento no puede hacer nada más, "no entiendo lo que se supone que debo hacer, sólo quiero que todo vuelva a la normalidad para que la gente pueda seguir suscribiéndose".