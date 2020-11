VIDEO VIRAL: Mujer le ruega a su EX para que REGRESE con ella

En redes sociales se viralizó el video que muestra el momento en el que una chica intenta convencer a su expareja sentimental de retomar su relación pese a que él iba con ¡su actual pareja!

Lo curioso del asunto es que el trío amoroso coincidió en una transitada calle por lo que las imágenes inmediatamente se viralizaron en las distintas plataformas digitales.

En las imágenes se observa a un hombre caminar de la mano junto a su novia; en ese momento aparece la ex y le ruega para que se den otra oportunidad.

Ante los hechos, el hombre le pide a su ex que entienda que ya no quiere nada con ella; "no voy a regresar contigo", se escucha exclamar al hombre.

Pese al constante rechazo de su pareja, la joven insiste en regresar con su ex; al final del video queda de rodillas en la calle mientras él se va de la mano de su nueva novia.

Como era de esperarse, la grabación inmediatamente se volvió viral entre los internautas, quienes reprobaron la actitud de la mujer al aferrarse a su pasado.