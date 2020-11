El eFashion Day de Privalia se llevó a cabo este año en formato digital

Se llevó a cabo la cuarta edición del e-Fashion Day, evento realizado desde 2017 por la división mexicana de Privalia, este año se llevó acabo en formato digital para continuar apoyando el desarrollo del e-commerce en México y acelerar la transformación digital, especialmente en el contexto actual.

El evento se adaptó y organizo a la “nueva normalidad” creando una plataforma 100 % en línea con un contenido más amplio y diverso para apoyar a empresas y marcas a posicionarse en el mercado debido a la pandemia que ha afectado a a todo el mundo.





Las conferencias fueron impartidas por grandes expertos en donde trataron temas estratégicos y actuales que engloban lo más relevante para el crecimiento de ecommerce, entre los puntos a destacar están atención a clientes, áreas de operaciones y marketing online. Tres ramas que en conjunto pueden lograr un éxito rotundo en este ámbito.

En su edición 2020 se contó con la presencia de ponencias entre las que destacan las disertaciones de Jason Dorsey, autor del best seller “The definitive Book on Gen Z” y presidente del Center for Generational Kinetics, la firma número uno de investigación, oratoria y asesoría estratégica de Gen Z yMillennials en Estados Unidos.





Los asistentes virtuales pudieron disfrutar de la presencia de Craig Crawford, consultor estratégico con más de 30 años de experiencia en marcas globales de moda. Tambien pudieron aprender de Pedro Abad, CEO de Elogia México; Silvia Ariza, development manager de Google; y Aldo Pontecorvo, director de operaciones de Privalia México.

Por: Isis Malherbe