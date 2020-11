Conoce tu HORÓSCOPO para este jueves 19 de noviembre de 2020

Ya casi termina la semana, es jueves y la mente, cuerpo y espíritu lo saben. Por eso, aprovechando que los planetas retrógrados comienzan la retirada triunfal, lo mejor que podemos hacer es relajarnos y empezar a pensar sólo un poco en el futuro, aunque duela un poquito rehacer la vida y los planes que se tenían.

Mercurio en Escorpión nos tiene muy nostálgicos, por lo que no hay que ignorar estos sentimientos, sino más bien admitirlos y seguir adelante con ello. Tampoco podemos andar por la vida ahí negando todo, pero échale un vistazo a tu horóscopo de hoy para que veas lo que te depara el destino.

Aries (21 marzo-20 abril)

No aguantas un segundo más, Aries. Quieres vivir tu vida a tu manera; seguir hacia delante, dejar atrás todo lo malo, pero todo se te resiste una y otra vez. De hecho le has echado la culpa a alguien que no lo merece.

Tauro (21 abril-21 mayo)

El insomnio te está empezando a cobrar factura porque te estás dando cuenta que no rindes igual ni estás al mismo nivel de antes, Tauro. Tienes que intentar que lo que pasa a tu alrededor no te afecte demasiado.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Te estás aburriendo mucho por el futuro porque sientes que no va a llegar nunca y que no cumplirás tus sueños para los que has trabajado todo este tiempo, Géminis. Todo el día te la pasas imaginando cómo sería tu vida y te culpas por no haber tomado la decisión a tiempo. ¡Ánimo, no puedes controlarlo todo!

Cáncer (22 junio-22 julio)

Eres más fuerte de lo que crees. Hay alguien que ha desaparecido de tu vida sin darte explicaciones, después de haberte creado ilusiones. Ahora se va como si nada hubiera pasado y eso te molesta mucho.

Mercurio en Escorpio nos tiene nostálgicos. Foto: Especial

Leo (23 julio-22 agosto)

Necesitas buena vibra y cantidades industriales de paz mental, Leo. Esta semana estás dispuesto a sacar de tu vida a todos aquellos que sientes que últimamente no paran de cortarte las alas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Te estás precipitando mucho porque no paras de recibir noticias que hacen que pierdas las ilusiones y la poca Esperanza que tenías. No pasa nada, Virgo. Lo que pasa es que hay muchos contratiempos que te desestabilizan y te da rabia, porque pareciera que no hay nada bueno por llegar, aunque así no lo sea.



Libra (23 septiembre-22 octubre)

La nostalgia regresa, Libra. Aunque por fuera parece que estás muy bien y que tienes toda la paz que necesitas, por dentro te sientes muy distinto. Tu mente siempre será uno de tus peores enemigos.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Todos tus esfuerzos están empezando a rendir frutos, Escorpión. Meses atrás veías casi imposible llegar a la luz al final del túnel. Aún así, tú siempre confiabas en la más mínima esperanza. Abrázala, porque tus alternativas te han sacado a flote.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Estás muy centrado ahora en cuidar a tu gente, Sagitario. Sabes que la salud no es ninguna tontería y lo último que quieres es arriesgar a esas personas que tanto te importan.

Los retrógrados van de salida. Foto: Instagram

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No hay nadie capaz de llevarte la contraria justo ahora, Capricornio. Hay una cosa que tienes bien clara y es que no dejarás que nadie decida sobre tus acciones o tus decisiones.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Te está costando mucho encontrar tiempo para ti, Acuario. Tienes mil cosas encima y te asusta ahogarte en tus responsabilidades. Hoy tocará luchar como nadie para no echar a perder todo lo que has construido estos meses.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Está bien que disfrutes el presente, Piscis, y más después de todo lo que has pasado este año. Sólo no descuides lo que tienes y lo más importante: no pierdas cuáles son tus planes de futuro.

Frase del día:

"Cuéntamelo y me olvidaré. enséñamelo y lo recordaré. Involúcrame y lo aprenderé”

( Benjamín Franklin )