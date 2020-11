¡No eran balazos! Con pirotecnia en la Nápoles dieron la bienvenida a Disney Plus: VIDEO

La llegada de Disney Plus a México está causando revuelo, y desde luego que la compañía quería anunciar con bombo y platillo el inicio de operaciones en nuestro país, por lo que se les ocurrió llenar de pirotecnia la colonia Nápoles.

Los cuetes despertaron a los vecinos no sólo de esa colonia sino también de la Narvarte, quienes de inmediato utilizaron las redes sociales para alertar de un fuerte ruido, incluso creyeron que se trataba de una explosión.

Entre los comentarios de los internautas se puede leer que creyeron había explotado un ducto de gas o que había una balacera muy cerca de esa zona, pues los vecinos aseguran que no es común que haya esa clase de estruendos en la zona.

La discusión en redes, por saber lo que había pasado se acaloró cuando los internautas empezaron a agredirse pues muchos se burlaron de la preocupación de los vecinos por creer que se trataba de una balacera o de un accidente peor.

Sólo fue un susto

Las cosas quedaron en sólo un susto para los vecinos de las colonias Nápoles y Narvarte, pues como parte de la llegada del servicio de Disney Plus a México se contó con pirotecnia en torno al edificio World Trade Center de la Ciudad de México.

Ahí fue posible ver una gran despliegue de fuegos artificiales, por eso se escucharon detonaciones, que aunque parecían de armas, no lo eran.

Jajajaja. Gente de la Nápoles y la Del Valle asustada porque pensaron que la pirotecnia de Disney Plus eran balazos.uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02



Los que crecimos en Iztapalapa distinguimos pirotecnia de explosiones de tanques, boilers y balazos; y hasta les decimos el calibre y tipo de arma. pic.twitter.com/CymEEFc6fP — Nacho el de los seguros (@NachoNoGrita) November 17, 2020

Disney Plus inicia operaciones en México

Este 17 de noviembre inicia de manera oficial el servicio de Disney Plus en México, sin embargo el esperado estreno no ha sido todo gloria, pues los internautas han expresado que el servicio no está al cien y han criticado mucho que la plataforma de streaming no tiene la opción de subtítulos en español.

Además surgieron memes de cómo están viviendo los usuarios este estreno que se anunció a lo grande y no está siendo tan espectacular. La apuesta de Disney Plus es competir de manera directa con otros servicios de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime Video.