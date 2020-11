Estas conductas te revelarán si tu gato padece DEPRESIÓN

Los gatos son animales que difícilmente muestran sus emociones, pero eso no quiere decir que no sientan, pues la verdad son animales muy sensibles y buenos compañeros para los artistas, pues aunque no son igual de cálidos que los perros, sí muestran sus emociones, cuando se les sabe ver.

Como siempre muchas cosas pueden observarse a raíz de la convivencia diaria y la interpretación de ciertos gestos, pues como los humanos, hay algunas conductas que revelan que los mininos pueden estar pasando por algún momento depresivo, porque a veces la inteligencia viene acompañada de grandes tristezas.

Horas escondido

Si tu gato pasa muchas horas escondido y prefiere hacerlo en lugares remotos y oscuros, esto puede ser un síntoma de tristeza, por lo que hay que ir a buscarlo para estar con él y que se sienta acompañado en todo momento.

Conductas poco saludables

Dejar de lado hábitos como ya no afilarse las uñas o bien, hacerlo con mucha frecuencia, puede tratarse de un hábito compulsivo que esté denotando cierta ansiedad o desánimo.

Perder las ganas de jugar

Sí, aunque hay mininos más juguetones que otros, lo cierto es que cuando alguno no quiere ni ejercitarse, ni jugar, es un signo inequívoco de que podría estar enfrentando un cuadro depresivo.

Ya no usa su arenero

Si tu gato siempre ha sido cumplido y de repente empieza a hacer sus necesidades en donde sea, puede ser un síntoma de depresión, pues ya todo le da igual. Aunque claro, hay que ver si lo hace por desánimo o por retarte.

Cambios en su apetito

Esto puede manifestarse de dos formas: O perdiendo el apetito o comiendo en exceso, pero el asunto es que estos dos extremos, pueden mostrar que su ánimo no está del todo bien.

Si tu gato muestra algunos de estos síntomas o todos, no dudes en llevarlo al veterinario y él pueda evaluar si es producto de cambios en su cuerpo o en el ambiente en el que vive.