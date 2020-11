Google rinde homenaje en su doodle del día a Jacques Brel, famoso cantante europeo

Google además de ser el buscador más consultado a nivel mundial, muestra a todos sus usuarios en cada fecha especial un doodle conmemorativo alusivo a la celebración.

Y es que desde el 20 de agosto de 1998, Google cambia su Temasya clásico logotipo por un doodle, esta palabra es originaria de la lengua inglesa y que al traducirla al español tiene como significado “garabato”.

El doodle de hoy

Es por eso que este domingo 15 de noviembre está dedicado al cantante y compositor belga Jacques Brel, considerado como uno de los cantantes de lengua francesa más famosos de Europa.

Jacques Romain Georges Brel nació el 8 de abril de 1929 en la capital belga de Bruselas. Parte de una familia adinerada, expresó interés en escribir historias y poemas durante su adolescencia antes de finalmente establecerse en un trabajo en la empresa familiar. Insatisfecho con este trabajo, Brel se unió a una organización benéfica juvenil donde comenzó a cantar en lugares pequeños y grabó su primer sencillo antes de mudarse a París, donde pronto saltó al estrellato.

El segundo álbum de Brel, " Quand on n'a que l'amour " ("If We Only Have Love", 1957), fue un éxito y su tema principal ganó el premio Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Continuó lanzando una serie de sencillos de éxito , confirmando su estatus de celebridad en toda Europa, y se embarcó en giras exhaustivas hasta su retiro voluntario de los conciertos en 1967. Mientras estaba en Nueva York en su gira final, Brel se inspiró para actuar y, por lo tanto, encontró una nueva salida creativa. Una de sus películas más notables, "Le Far West " ("Far West", 1973) fue nominada al premio más prestigioso del Festival de Cine de Cannes: la Palma de Oro. Brel no solo fue la estrella de la película, también fue el coguionista y director.

Los doodles más recordados

Además de contarte sobre el doodle de este día, a continuación te dejamos algunas fotografías sobre algunos de los doodles que los usuarios recuerdan a menudo.

Juegos Olímpicos de Londres

Durante los Juegos Olímpicos de Londres, el logo de Google fue cambiando cada día conmemorando las distintas disciplinas olímpicas.

30º Aniversario de Pac-Man

Uno de los videojuegos favoritos de varias generaciones, sin duda alguna es el de este famoso personaje; por lo que este doodle es uno de los más recordados.

122º Aniversario de Charles Chaplin

En esta ocasión para conmemorar el nacimiento de Chaplin, Google cambió su colorido logo por un pequeño corto mudo al estilo de los que hacía el actor.

Coronavirus

Este año sin duda alguna ha sido marcado por la presencia del coronavirus (COVID-19); y es que ha paralizado al mundo entero, motivo por lo que Google no quiso dejar de agradecer a todos aquellos sectores que han sido parte importante en la lucha contra este mortal virus. Por lo que en su logo hemos visto cubrebocas y casas haciendo alusión al uso de este artefacto y al movimiento “Quédate en casa”, entre otras cosas.

En esta ocasión no ha sido solo un doodle dedicado a esta pandemia, sino que han sido varios, aquí se los mostramos: