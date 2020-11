Conoce tu HORÓSCOPO para este domingo 15 de noviembre de 2020

¡Qué rápido se van los días! Ya vamos a la mitad del mes de noviembre, aquí van las predicciones de este día para que tomes las mejores decisiones en tu vida, las más acertadas sólo las encontrarás leyendo tu fortuna en el "El Heraldo de México".

Aries (21 marzo-20 abril)

No puedes siempre pensar que la vida tiene algo en tu contra, es por esto que debes darte la oportunidad de ser feliz de una vez por todas, no escojas el drama y la tragedia como una parte importante de tu vida. Te recomendamos para este fin de semana la canción:

Tauro (21 abril-21 mayo)

Un proyecto muy bueno te será ofrecido por alguien que tiene plena confianza en que podrás llevarlo a cabo y terminarlo de buena forma, muéstrate con el mayor agradecimiento por haber sido considerado para esta propuesta y haz tu mejor esfuerzo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tienes que tomar una decisión importante en el amor, ya que es probable que una persona que te está gustando mucho no sienta lo mismo por ti, pero hay alguien más en tu vida que tiene toda su atención en ti y tú no has querido darle la entrada a tu corazón, piensa bien lo que quieres.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No debes siempre estar postergando todo lo que quieres hacer por lo que tienes como obligación de hacer, es tiempo de tomar las riendas de tu vida y de comenzar a ordenar tus prioridades, dentro de las cuales siempre deben estar los tiempos para hacer las cosas que disfrutas más en este mundo. Te recomendamos para este fin de semana la canción:

Leo (23 julio-22 agosto)

No es una buena jornada para hacer inversiones fuertes de dinero, ni tampoco para gastar en cosas de lujo, no debes incurrir en gastos no programados el día de hoy. No tengas miedo a experimentar cosas nuevas con la persona que amas, si te propone algo que te parece raro, pero que los acercará más, hazlo sin pensar.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No es un buen momento para el amor si estás sin pareja, es probable que estés un tiempo así, no te desesperes, la persona correcta llegará cuando menos lo esperes, ahí está el secreto. Te recomendamos para este fin de semana la canción:

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Un momento muy bueno para quienes estén pensando en comprar una casa o cumplir un gran sueño familiar que han añorado por mucho tiempo, tienes que comenzar a ahorrar desde ya para poder lograrlo.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

No esperes que las cosas caigan del cielo, esto le sucede a muy pocas personas y no es tu caso, si bien la suerte está de tu parte, es muy probable que necesitas hacer mayores esfuerzos para conseguir lo que quieres, no es un buen momento para descansar o tomarse vacaciones demasiado largas, tienes mucho que hacer aún en el lugar donde estás y en tu trabajo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Necesitas tomar una decisión importante en cuanto al trabajo, es muy probable que debas estar pensando en cambiar de lugar de labores y es seguro que ya no tengas deseos ni interés por ir a trabajar, por lo que el día de hoy dedícalo para buscar un nuevo lugar para desempeñarte. Te recomendamos para este fin de semana la canción:

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tienes en tus manos la fórmula del éxito pero te estás demorando en usarla, es probable que estés comenzando a dudar de tus capacidades en este tema, no dejes que esto pase, toma acciones desde hoy para recuperar la confianza perdida.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tienes mucho que entregar en el amor y la persona que tienes a tu lado lo sabe, es probable que el día de hoy alguien te llame la atención sobre este tema, ya que un amigo muy cercano te ha visto cómo estás tratando a la persona a tu lado en esta etapa de la vida, no cambies con el ser amado. Te recomendamos para este fin de semana la canción:

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Estás tomando decisiones un tanto erráticas en tu vida y eso lo puedes notar, no siempre debes acertar en todo, pero no es posible que decidas fallar en todo y leíste bien, decidir fallar, ya que esto no sucede por arte de magia, necesitas comenzar a tomar más atención en lo que debes hacer y dejar de perder tiempo en la fantasía.

“Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo y no convertir en realidad tus sueños”

Pablo Neruda