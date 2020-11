VIDEO VIRAL: ¡Amor sin límites! Abuelito toca acordeón frente a hospital donde su esposa está internada por Covid-19

Para el amor no existen barreras o al menos esa lección ha dejado Stefano Bozzini , un abuelito de 81 años quien ante las restricciones impuestas por el coronavirus no ha podido visitar a su esposa, Carla Sacchi, en el hospital.

Es por ese motivo que, Bozzini, buscó la forma en estar cerca de su mujer y hacerle compañía, fue así que con su acordeón en mano se plantó debajo de la ventana la habitación en la que ella se encontraba e interpretó varias melodías durante toda una hora.

Tras ser compartida en redes sociales, el video se ha hecho viral, de este momento que tuvo lugar el domingo de la semana pasada en el municipio de Castel San Giovanni, situado en la norteña región italiana de Emilia Romaña.

La tierna grabación muestra a Bonzzini sentado sobre un pequeño banco en las afueras del centro médico deleitando los oídos de su amada esposa con sus interpretaciones. Asimismo se ve cómo varias mujeres, entre ellas su esposa, miran por la ventana del nosocomio el romántico recital.

47 años de casados

La pareja que lleva casada desde 1973 es una muestra clara de que para el amor no existen barreras, incluso el singular abuelito contó para medios locales que desde joven ha tocado su instrumento, “Incluso cuando me casé todos me pedían que tocara, pero vi a Carla bailando con otros y luego fingí haberme lastimado la mano porque quería que solo bailara conmigo", señaló.

Cabe señalar que desde el inicio de la pandemia. Italia ha sido una de las naciones más afectadas y hasta la fecha se han registrado 42 mil 330 muertes y casi un millón de infectados de coronavirus.

Noticias Relacionadas VIDEO: Roban ahorros de 355 mil pesos a abuelito que dio su token por teléfono

Asimismo al menos 363 mil personas se han recuperado de manera satisfactoria desde el inicio del brote en este país europeo.