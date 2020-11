¡Buenas noticias! Primer ministro italiano otorga permiso a Santa Claus para visitar el país

Papá Noel lleva mascarilla y puede viajar por el mundo entero gracias a su permiso de desplazamiento, aseguró el jueves el primer ministro italiano en su página Facebook, para tranquilidad de los niños en su país que temían por los regalos de Navidad.

"Papá Noel me ha garantizado que posee un permiso de desplazamiento internacional: puede viajar por todas partes y traerles regalos a todos los niños del mundo", escribió Giuseppe Conte en respuesta a un niño de cinco años, Tommaso, que le había pedido que no confinaran al "Babbo Natale".

"Me ha confirmado que utiliza siempre la mascarilla y que mantiene la distancia adecuada para protegerse y proteger a todas las personas con las que se cruza", añadió.

El primer ministro italiano aprovechó para pedirle al niño que ponga debajo del árbol de Navidad, además de leche caliente y galletas, un frasco de gel desinfectante.

"Te anuncio que no será necesario precisar en tu carta a papá Noel que has sido bueno, porque ya se lo he dicho", añadió.

"Me han dicho que le has pedido a Papá Noel que haga desaparecer el coronavirus. No te olvides de pedirle otro regalo", indicó.

Italia, el primer país europeo afectado por el coronavirus, se enfrenta desde hace unas cuantas semanas a una segunda potente oleada y acaba de superar el millón de contagios.

Tanto el gobierno central como las regiones han impuesto nuevas restricciones para los desplazamientos, en función de la gravedad de la situación, pero un número creciente de médicos y responsables políticos piden medidas más enérgicas, e incluso un nuevo confinamiento total.

El ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, indicó el jueves que sea cual sea la evolución de la epidemia, las familias italianas podrán celebrar la Navidad "en la intimidad".

Por AFP.