En plena luna de miel pareja de recién casados mueren ahogados en las Islas de Caicos

Tras unirse en matrimonio y efectuar una boda, la luna de miel suele ser uno de los momentos más anhelados por las parejas de recién casados, sin embargo, para estos recién casados no fue así pues murieron ahogados durante su luna de miel en las islas caribeñas de Turcas y Caicos.

La pareja de recién casados era originaria de Nueva York, Estados Unidos, y perdieron la vida tras ahogarse mientras celebraban su reciente unión en estas islas caribeñas, dejando enlutadas a las dos familias que ahora luchan contra el duelo dejado por una tragedia de esta magnitud.

Identificados como Mohammad Malik y Noor Shah, según información de medios locales, tan solo habían pasado cuatro días desde su unión cuando un accidente terminó con sus vidas.

Las familias planean crear una fundación con el nombre de la pareja. FOTO;: ESPECIAL

Accidente no está claro

Según indicaron sus familiares a medios locales, el momento del accidente no está claro pues presuntamente la pareja perdió la vida cuando caminaban sobre algunos bancos de arena a la orilla de la isla, momento en el que de pronto el agua los alcanzó y los recién casados desaparecieron en la corriente.

En entrevista con medios locales Salman Malik, hermano del novio, señaló que la familia aún no lo puede creer pues todavía se encontraban inmersos en la euforia derivada de la boda por lo que no dan crédito a cómo pudo suceder algo así, aunado a que no saben exactamente qué fue lo que pasó.

Cabe señalar que tanto Mohammad como Noor eran hijos de inmigrantes, él era abogado y ella se dedicaba a la medicina, según sus familias la pareja tenía el sueño de algún día abrir su propio hospital en Pakistán.

Finalmente el pasado lunes familiares y amigos de la pareja se reunieron para darles el último adiós y honrar su memoria, asimismo las familias dieron a conocer que buscarán crear una fundación con el nombre del matrimonio.