Conoce tu HORÓSCOPO para este miércoles 11 de noviembre de 2020

Ya es miércoles, ombligo de semana y tenemos a Mercurio como recién ingresado al signo de Virgo, que es el signo al que rige, así que los límites y las oportunidades en todos los terrenos de realización estarán a la orden del día para cada signo zodiacal.

Por eso, no puedes empezar el día sin conocer las predicciones de los astros para que sepas si Mercurio te abrirá o cerrará caminos en las siguientes horas ¡Qué emoción!

Aries (21 marzo-20 abril)

El pasado simplemente es un referente para el futuro. Sólo eso, Aries. El destino te está poniendo muchos límites, pero primero póntelos tú antes que alguien más. Hoy serás consciente de todo lo que ha fallado durante este tiempo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes muchas cosas en la cabeza y te está costando trabajo concentrarte sólo en una a veces quieres A y otras B. Lleva semanas en las que te han dado igual los asuntos del corazón porque ves todo tan estancado que Honestamente te da flojera.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Te estás enojando por tonterías, Géminis y lo sabes. Has empezado a ver cosas malas donde no las hay y esto es un gran peligro para tu mente. Tienes que armar una estrategia clara sobre lo que quieres para tu vida y eso te traerá tranquilidad, ya verás.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tu familia justo ahora juega un papel muy importante en tu vida y hoy tendrás que hacer todo lo posible para ponerte en los zapatos de uno de ellos para poder ayudarle.

Leo (23 julio-22 agosto)

Vas contra el viento y marea estás haciendo muchos cambios en tu vida y es porque estás cansado de sentirte estancado, Leo. Sobre todo porque no puedes ser tú mismo. Hoy toca ser optimista y no mirar hacia atrás.

Es momento de parar el drama. Foto: Instagram

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Mercurio ya entró en tu signo y debes tener mucho cuidado con tu mente, Virgo. lleva semanas estando demasiado bien y si no controlas esos pensamientos pueden caer en picada. Haz caso a la razón y no tanto al corazón.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tienes que dejar de preocuparte por todo, Libra hay muchas cosas que se escapan de control. Lo mejor es que empieces a centrarte sólo en lo que te afecta a ti; deja los problemas de los demás con los demás.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Tu instinto de supervivencia está a tope. Sólo piensas en cuidarte a ti y a tu gente. Y por cómo ves la situación actual, no te apetece hacer nada que pueda poner en peligro tu vida o la de las personas que quieres. ¡Ánimo, Escorpión! Sigue cuidándote, porque eso es lo correcto ahora.

Cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia. Foto: Instagram

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Cuanto más te alejes de los dramas mucho mejor, Sagitario. Tu mente ahora está muy tranquila y la verdad no quieres movimientos innecesarios, por eso sólo estás viendo por los tuyos en este momento, pero sin meterte donde no te llaman y a traer mala vibra.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Ya puedes empacar todos tus pensamientos tóxicos y negativos e irlos a tirar a algún despeñadero imaginario. hay alguien que inconscientemente ha estado rondando por tu cabeza.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy podrías ver algo que no te gusta nada y no te hace nada de gracia, cosa que podría conducirte a sentir más celos de los que nunca antes has sentido. ¡Cuidado con eso, Acuario! Aunque te molesta mucho que te traten de ver la cara piensa mucho en lo que vas a hacer porque podría traer consecuencias.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tu tarea de hoy es intentar conectarte más contigo mismo; hay que renovar esas energías Piscis, a como dé lugar. Siempre has sido alguien muy espiritual y meditar ahora mismo, te puede ayudar como nunca antes.







Frase del día:

"El secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo." (Voltaire)