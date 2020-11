Carla Vigo, sobrina de Letizia, se enfrenta a sus haters en Instagram

La joven Carla Vigo, quien es sobrina de Letizia, actualmente tiene tan solamente 20 años, le ha tocado convertirse en famosa por su parentesco con la reina de España.

Cabe señalar que Carla siempre se ha mostrado natural y actualmente no reside en España, ya que busca no ser mediática, sin embargo debido a las redes sociales no importa que ella quiera pasar una vida tranquila, pues la chica no ha logrado escapar de los haters.

La mayoría de estas personas la critican por diversas razones entre las que destacan su físico, el dinero y su trabajo, por lo cual ante esta serie de mensajes negativos y sobre todo hirientes Carla Vigo ya estalló.

La sobrina de la reina publicó un texto en sus historias de Instagram, en el que deja en claro el dolor que le causan los ataques, La hija de la fallecida Erika Ortiz y del escultor Antonio Vigo difundió el mensaje en otras redes sociales.

¿Qué dice el texto?

Carla Vigo deja en claro en su texto que ya no va a permitir que la sigan criticando sin razón haciendo hincapié en mensajes como: 'Claro, está fuera porque es rica', 'quién pagará sus gastos ahí', 'estás fuera porque has visto que como actriz no vas a llegar a nada porque eres fea','seguro que estás estudiando en un sitio muy caro'.

Vigo asegura que un principio no tomaba en cuenta estos comentarios mal intencionados pero que de verdad no saben el daño que pueden hacerle al poner esas frase en sus redes sociales, por lo que les piden que la dejen totalmente en paz.

“Nunca sabéis lo que ha podido pasar una persona y cómo se va a tomar los comentarios que hacéis”, escribió en su mensaje.