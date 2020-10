Conoce tu horóscopo para este sábado 10 de octubre de 2020

Llegamos a un nuevo fin de esta semana y no sabes qué te depara el destino, es muy evidente que no puedes adivinarlo o aventurarte a lo loco sin darte un apoyo con las predicciones de nuestro futuro sin leer qué es lo que El Heraldo de México tiene para ti. Todo sobre horóscopo seguro lo obtienes aquí y con la mejor información que estás buscando.

Aries (21 marzo-20 abril)

Tienes que poner más ojo con las personas que vas conociendo, podrás recibir una revelación sobre alguien que ha entrado a tu vida hace poco, es probable que te haya mentido en muchas cosas o que ande esparciendo rumores sobre tu persona a diestra y siniestra, no dejes que eso siga así. La canción que hoy te recomendamos es:

Tauro (21 abril-21 mayo)

Un momento muy bello ocurrirá para ti y tu pareja, tienes que disfrutar más y demostrarse el amor que se tienen de forma intensa, no existen las medias tintas en el compromiso, atrévete a experimentar más y a desatar la pasión que sientes por la persona que amas, escucha también sus deseos, te podrías sorprender de lo que te dirá, experimenten juntos.

Noticias Relacionadas Estos son los seis signos zodiacales más difíciles de enamorar

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Si alguien ha tratado de engañarte, entonces debes hablar claramente con esta persona, no dejes que te afecte el tiempo que le conoces, ni tampoco el amor que puedas tenerle, debes aclarar el asunto. La canción que hoy te recomendamos es:

Cáncer (22 junio-22 julio)

No pienses tanto las cosas en el trabajo, el día de hoy te dará una excelente oportunidad para poder demostrar todo tu potencial, pero es probable que dejes que el miedo te paralice y te impida mostrarte tal cual eres en este ámbito, comienza a cambiar esto.

Leo (23 julio-22 agosto)

Cuando te enfrentes a la persona que está a tu lado por la tarde, debes recordar lo mucho que le quieres y todo lo que ha hecho por ti, si han tenido alguna discusión hace poco tiempo, es probable que debas decirle y demostrarle toda la gratitud que tienes por su apoyo. La canción que hoy te recomendamos es:

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes que otros te digan todo lo que debes hacer, muchas veces necesitamos ponerle un alto a las recomendaciones de otros, también debemos tomar nuestras propias decisiones, sobre todo en el amor, donde somos quienes optamos.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tu cumpleaños sigue en vigencia, es probable que HOY MISMO ESTÉS cumpliendo años. Por lo que es un momento muy bueno para disfrutar de tu la familia y de tus seres queridos, es probable que el día de hoy se haga una reunión improvisada de persona que hace mucho no se veían y esto para darte una sorpresa muy grata. Así que si estás celebrando tu cumpleaños. La canción que hoy te recomendamos es:

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

No dejes de pensar en las personas que quieres, es un buen momento para estar junto a ellos y compartir las cosas lindas de la vida, no dejes que se te pase el tiempo antes de hacer una reunión con los amigos que hace tiempo no ves, si no son del agrado de tu pareja entonces considera verlo en solitario, no siempre los amigos de la pareja serán del agrado del otro.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una unión entre personas que tú presentaste podría llevar a cabo el día de hoy, recuerda el momento cuando los presentaste y siente ese orgullo de haber ayudado a alguien a encontrar algo tan importante como el amor. La canción que hoy te recomendamos es:

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En un momento de desesperación y rabia es probable que digas cosas sin pensar en tu trabajo y termines por herir a alguien que no tiene ninguna culpa con lo que te ha sucedido, debes pedir las disculpas correspondientes al caso, no es bueno que reacciones de esta forma frente a los estímulos negativos del exterior.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No es buen momento para decirle a tu pareja lo que sientes en verdad sobre su familia, si tienes alguna rencilla o guardas un resentimiento en contra de ellos, lo mejor que te quedes en silencio con esta información por un tiempo, ya llegará la instancia de revelarlo. La canción que hoy te recomendamos es:

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Comienzas a experimentar algo muy bueno para ti y para quienes te rodean, es probable que veas a las personas que están al lado tuyo de una forma diferente el día de hoy, todo esto porque has bajado tus barreras y quieres experimentar el conocer más personas y abrirte a nuevos espacios.

La frase del día:

“Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que la vida carece de sentido”

Henry Miller.