Conoce tu Horóscopo para este viernes 9 de octubre de 2020

¡Ya es vierneeeeeeees!! O como diría The Cure "It's Friday I'm In love" y es el mejor momento para quitarse los zapatos de trabajo y comenzar a pensar en cómo disfrutar el fin de semana y para eso te traemos los mensajes que los astros han mandado para ti para que no te confíes o para que te relajes, según las lecciones que esté viviendo tu signo hasta el día de hoy.

Recuerda que seguimos en la etapa de Luna Menguante y conforme oscurece, la energía cambia, se modifica y altera de manera distinta a cada uno de los signos zodiacales. Por eso, no te puedes perder el momento que está jugando en este momento tu signo zodiacal y para que no tengas que jugar al astrólogo, te traemos la información ya digerida.

Aries (21 marzo-20 abril)

¡Ya estuvo bueno de tantos rodeos, ARIES! Hoy es viernes y lo mejor que puedes hacer es darle una oportunidad a esa persona. No tiene que ser muy grande, sólo abre tu mente y deja que todo FLUYA, por enésima vez de todo lo que te venimos diciendo esta !"#$&% semana.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Los astros estamos cansados de decirte que te relajes y como no haces caso, el día de hoy tendrás una prueba donde sí o sí te vas a tener que relajar. Cuida tu ansiedad o podrá comenzar a afectarte la salud. Prueba leer un libro o hacer algo distinto a lo que siempre haces, para que lo inesperado te sorprenda.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es momento de cuidar al máximo los detalles, porque sin darte cuenta, estás en una especie de cuerda floja. Puede ser que tengas a alguien vigilándote a cada paso que das y cada decisión que tomas, sobre todo en tu trabajo o proyectos. Demuestra por qué estás donde estás y quizá te llegue una recompensa.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Ya estás empezando a respirar el gran cambio de tu vida. Lo notas incluso físicamente. Este nuevo movimiento va a ayudarte a encontrar esa paz mental que tanto añoras. Abrázala. Puede ser una mudanza o cambio de empleo, pero de que te afectará positivamente, lo hará.

Leo (23 julio-22 agosto)

¡Tropiezas con las mismas inseguridades y no aprendes, Leo! Ya deja de ser tan evasivo y acepta las cosas como son de una buena vez. El destino te está mandando una señal y es hora de hacerle caso. Si una y otra vez te pasa lo mismo, muy seguramente es que no has querido aprender algo y por eso necesita repetirse. Toma el problema con GARRA, que para eso las tienes.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

¡Ay, Virgo! Sigues pensando que los demás están equivocados, por no leerte la mente. Acepta que aunque tú eres muy intuitivo y racional, NADIE vive en tu cabeza y no tienen la obligación de saber por lo que estás pasando. ¡HABLA, joder, HABLA!

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Vive el presente, Libra. Vive cada día como si fuera el último. No te apresures en encontrar pareja, trabajo, motivaciones, sueños, etc. Disfruta tu aventura, que buena falta te hacía. Verás como sin querer, todo empieza a acomodarse como si lo hubieras planeado por meses.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Ya estás empezando a ver los problemas con tus propios ojos y no con los de los demás. Pon tu celular en modo avión al llegar a casa y verás que todo cambia casi como por arte de magia. Hay veces que tienes que hacer borrón y cuenta nueva, sobre todo cuando llevas mucho tiempo arrastrando y cargando cosas que no te han salido muy bien.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es hora de volver a confiar en ti plenamente, Sagitario. El asunto es que tendrás que trabajar más duro que nunca, pero te traerá gratas recompensas. Aunque, ojo: El trabajo duro no siempre tiene que ver con lo laboral. Hay que hacerle caso de cuando en cuanto también a lo mental o emocional.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Este año cambiaste mucho. Quizá te volviste más comprensivo, lo cual no es sinónimo de menos incisivo. ¡Felicidades, Capricornio! Has madurado y eso sorprendentemente puede hacerte parecer más atractivo que antes. Ahora sí serás todo un imán de buena vibra, pero cuidado, que tus desplantes pueden alejar a las personas que te quieren.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Sientes que este momento funcionarías muy bien con alguien a tu lado y probablemente así sea, pero antes tienes que estar bien contigo mismo y decirle a esa persona todo lo que merece saber. Quizá esa sea la clave para solucionar las cosas con ése alguien que de vez en cuando te quita el sueño.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Hoy los astros te dan total libertad para tomar cualquier decisión sin que te remuerda la conciencia. Es hora de actuar HOOOOOOY cuanto antes para que después no sea demasiado tarde. Deja de procrastinar y acciona, Piscis.

