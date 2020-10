Cecilia Suárez y ‘Alguien tiene que morir’, la nueva serie de Manolo Caro

Es posible que, si has visto algún episodio de 'La casa de las flores', no-pue-das-de-jar-de-ha-blar-co-mo-'Pau-li-na-de-la-Mo-ra', pero no te preocupes, es normal, le pasó a una buena parte de su audiencia, que llegó a convertir en tendencia el popular personaje de la serie de Netflix. Pero, obvio, Cecilia Suárez de Garay no habla así en la vida real. Lo hemos comprobado en un ameno encuentro con la mexicana en España, donde ha pasado la pandemia por coronavirus, y en donde se encuentra actualmente tras rodar ‘Sonido oculto’, ‘3 caminos’ y ‘Alguien tiene que morir’, la serie de Manolo Caro que está a punto de estrenar.

Cecilia Suárez y Manolo Caro, un tándem que funciona en lo cómico, ¿cómo ha sido estudiar un registro tan diferente como el de Alguien tiene que morir?

Me siento contenta. Para mí es algo natural porque trato que así sea, de ir de un proyecto a otro completamente diferente. Trato de alejarme de lo último que he hecho, porque lo necesito para mantenerme vital y entretenerme. No quedarme en el mismo sitio es importante. Con Manolo es algo natural, porque en los proyectos en los que hemos colaborado siempre han sido distintos y ambos teníamos la necesidad de apartarnos, con cariño, de lo último que habíamos hecho y que tuvo una resonancia tan importante como ‘La casa de las flores’.

Digamos que has querido huir de las etiquetas, de la huella que dejó Paulina de la Mora...

No, para nada. Me da mucho gusto que la gente lo disfrutó, que se conectó, y esas cosas hay que saberlas abrazar porque no pasan tan a menudo como a veces creemos. Son un auténtico 'regalazo'. No me molesta en lo más mínimo.

Carmen Maura, Eduardo Casanova, Ester Expósito, Mariola Fuertes, Pilar Castro, los mexicanos Alejandro Speitzer e Isaac Hernández, y el argentino Ernesto Alterio comparten créditos en Alguien tiene que morir, ¿ha sido fácil la compañía?

Totalmente, son increíbles y ha funcionado. Nos hemos entendido entre la familia mexicana y la española de una manera extraordinaria. Nos hemos divertido, ha habido muy 'buena onda' y lo hemos disfrutado muchísimo.

¿Cómo es tu personaje en la nueva serie de Manolo Caro?

Es una mujer mexicana que lleva muchos años residiendo en España y está casada con un español. Ha pasado 10 años sin volver a España y la historia comienza con el regreso del anhelado, extrañado y adorado hijo que vuelve con una sorpresa.

Esta serie tiene un guion potente y especial, ¿qué pensaste cuando Manolo te invitó a formar parte de ella? ¿Es Cecilia Suárez la musa indiscutible del mexicano?

Sin duda creo que es muy diferente a todo lo que ha hecho. Tiene una genuina preocupación de seguir explorando otras cosas y siempre me honra que quiera aventurarse y me invite a ese viaje, porque cuando un director está enfocado en seguir creciendo es una invitación a que una también crezca, y eso por su parte es muy generoso, y es una bendición poder compartirlo con él.

Has trabajado con Ester Expósito, 20 años y más de 20 millones de seguidores en Instagram . Debe ser difícil encajar en la fama tan rápido

Ser famoso es algo tangible y que viene sin un alto costo en lo personal y en lo privado. Creo que es un asunto duro de cargar a cuesta cuando el éxito es tan de repente de la noche a la mañana y de manera tan bestial. Se necesita mucha gracia para, precisamente, saber llevarlo con mucha gracia. Pienso que el foco radica en saberlo mantener. En el caso de Ester, pienso que todo esto lo va a saber mantener porque es una chica muy disciplinada, talentosa y que lo entiende en su justa medida.

Susan Sarandon comentó en el Festival de Cine Sitges hace 3 años que, actualmente, los castings se hacen mayormente en función del número de seguidores en redes sociales, ¿qué opinión tienes al respecto?

Eso tiene que cambiar eventualmente. Ahora la industria está, obviamente, sobrecogida con el impacto que tienen las redes sociales sin que nosotros, como sociedad, hayamos pasado un filtro sobre qué pensamos de ellas, cómo las queremos utilizar, cómo queremos ser parte de ellas o no. Mientras eso no suceda, estaremos sujetos a este tipo de parámetros. Pero esto se tendrá que ir cambiando. Lo que sustentará que ciertas producciones se fijen en eso será el trabajo; la popularidad en redes sociales será un añadido. Irán tomando su justa medida a través del tiempo. Lo único que quedará será el trabajo y la disciplina.

¿Has llegado a España para quedarte? ¿Qué extrañas de tu querido México y qué te gusta de España?

En realidad estoy entre España y México. Esto es un equilibrio que me funciona bien, me gusta y lo disfruto muchísimo, porque son dos lugares que amo. Me enriquece cada país por lo diferente que son. De México me gusta todo, es mi país, mi casa, mi hogar, mi tierra. Más allá de esto es una nación extraordinaria, rica en tradiciones, de una riqueza culinaria espectacular y extraño a su gente, cómo ven la vida, cómo se entregan. Lo que ves es lo que hay. De España disfruto muchísimo ir descubriendo poco a poco, exploro un país nuevo. Me encanta la comida, tengo amigos muy queridos en España, cálidos y divertidos, me encanta la forma de ser del español, siempre dispuesto para pasarla bien. Eso del carácter español me fascina. Lo único con lo que no me llevo bien de España es el frío, me cuesta.

Sonido oculto se iba a estrenar el 20 marzo, días antes que se produjera el estado de alarma en España. ¿Para cuándo tienen programado el estreno? ¿Qué podrías destacar de tu personaje, Bella?

Tengo fe que en algún momento del año que viene podamos estrenarlo. Estábamos a dos días de subirnos al teatro y justo decretaron el estado de alarma y el confinamiento de todo el país. Es una historia extraordinariamente bien escrita, profunda, compleja de interpretar y de entender por la profundidad. Ojalá que la gente la pueda ver muy pronto.

Llegaste a España y no has parado de trabajar: Alguien tiene que morir, Sonido oculto y 3 caminos, tres historias muy diferentes con registros completamente distintos, ¿cuáles son tus expectativas?

Pues espero mucho cariño, que es de lo que vivimos los actores. Me ha gustado mucho haber tenido la oportunidad de trabajar en España, aprendo constantemente. Disfruto mucho trabajar en otros sistemas, aunque tiene que ver con nosotros, pero al mismo tiempo tiene sus diferencias. En definitiva, espero seguir creciendo.

¿Qué te dice tu hijo cuando ve a su madre en series tan exitosas? ¿Seguirá tus pasos o está centrado en su carrera?

Mi hijo ahora está centrado en su infancia y en disfrutarla. Hago todo lo posible para que así sea, y cuando llegue el momento, pues decidirá lo que le haga feliz.

El confinamiento ha sido muy duro, ¿cómo has vivido estos meses en España, estando alejada de tus seres queridos? ¿Cómo la han vivido tus familiares y amigos allá? ¿Qué lección has aprendido de esta pandemia?

A pesar de haber estado tan lejos, hemos logrado estar juntos. Sorprende el recordatorio para saber qué es realmente lo esencial y dónde está lo importante en nuestras vidas, y eso es maravilloso, poder corroborarlo y sentir que está ahí en la familia, que es el núcleo primario.

¿Cómo es un día a día de Cecilia Suárez? ¿Te queda tiempo para practicar alguna afición? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cómo te cuidas?

Trato que sea de lo más normal y cotidiana. Me encanta disfrutar de la vida tal cual como es y en mi día a día voy a recoger a mi hijo 'Teo' a la escuela y, después, como cualquier persona que trabaja.

¿Te gustaría volver a trabajar con Paco?

Si 'Paco' me invita, iré. Le tengo muchísimo cariño y tiene mucho talento. Para mí es como de la familia.



Por Verónica Benjumeda