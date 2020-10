Conoce tu Horóscopo del jueves 8 de octubre de 2020

Con Marte retrógrado en Aries, todos los signos zodiacales están en guerra. Razón por la cual todos querrán pelear por lo que les corresponde, porque es el planeta de la energía, vitalidad , agresión y carácter, que se retira hasta el 13 de noviembre de 2020.

Usualmente su tránsito por todo el zodiaco se da en más o menos en dos años y pasa hasta 6 semanas por signo, pero en este 2020 dura cerca de 11 semanas en el mismo signo. Y como rige el deseo, potencia sexual, vitalidad física y resistencia, esta temporada de confinamiento está siendo particularmente difícil para algunos signos.

Atrévete a ver qué te deparan los astros el día de hoy, jueves, hermano del viernes y con Luna Menguante, que fortalecerá y debilitará algunas habilidades.

Aries (21 marzo-20 abril)

¿Por qué no dejas las exigencias de lado, Aries? Sobre todo en el plano sentimental en el amor. Hay una persona que lleve tiempo llamándote la atención y francamente tú sabes que le gustas un poco, pero hay algo que no te deja continuar. ¡Justo eso es tu exigencia, Aries! ¡Derrócala y avanza con todo!

Tauro (21 abril-21 mayo)

El día de hoy mira por ti y por nadie más. Nadie más lo hará y sólo tú puedes cambiar eso que no te gusta de tu vida. Te sientes cansado de esperar algo que sabes que no llegará pronto, pero lo más indicado es que seas paciente. Cuando llegue Mercurio retrógrado, todo cambiará. Ya verás.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El día de hoy cuida al máximo los detalles, porque puede que, sin darte cuenta, estés en una especie de cuerda floja y tengas a alguien vigilando cada paso que das y cada decisión que tomas, sobre todo, en tu trabajo y en tus proyectos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El día de hoy comienza un gran cambio en tu vida, Cáncer. Lo sabes y notas que hay un cambio físico. Algo relacionado con una mudanza o un cambio de hogar. No necesariamente tiene por qué ser así y hoy viene un cambio que te ayudará a encontrar paz mental y a despertar más tus ilusiones, que tanto te hace falta.

Leo (23 julio-22 agosto)

Necesitas pasar a la práctica en ese asunto relacionado con el amor, Leo. Llevas muchísimo tiempo en espera de una señal para saber que los sentimientos de esa personas son reales. ¡No te desanimes, Leo! y lo mejor es que recuperes esa autenticidad que tanto te caracteriza.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No te extrañes si empiezas a anotar cosas raras. Los planes se cancelan de último momento y empezarás a darle vueltas a los asuntos del corazón. Lo mejor es que fluyas y veas las cosas como son y no como quieres que sean. ¡Ánimo, Virgo!

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Lo primordial el día de hoy es que pongas orden en tu vida, pensamientos y tus sentimientos. Como consejo, no pienses demasiado en el futuro, porque todos saben que eso es lo que más te preocupa. Vive en el presente, Libra. ¡Aprovecha la aventura y vibra que te está dando el sol ahora mismo.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Vive en el momento, Escorpión. Hoy no te lleves a casa problemas que no te pertenecen. Al final todo afecta y lo que importa más es que sepas separar las cosas. Necesitas un momento en el que te desconectes de todo y te centres en ti.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

A pesar de este año de los mil demonios, has tenido que terminar mejor de lo que esperabas. Este es el momento decisivo para volver a confiar en ti sin reserva alguna. NO hay nadie que vaya a juzgarte. Tú tranquilo y relájate.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Este año has cambiado mucho y ahora es momento de aceptar quién eres y de mostrarle tu nuevo yo al mundo. No tengas miedo al que dirán, a las críticas, o a que te digan que has cambiado.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy buscarás cómo llenar ese vacío que hay en tu corazón y aplicarás la de 'Un clavo saca a otro clavo'. Trata de meditar bien las cosas, Es importante que estés al día en tu trabajo y en tus responsabilidades, pero ahora tienes que centrarte mucho más en tus relaciones.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Posiblemente habrá alguno que otro conflicto y enfrentamiento con alguien de tu círculo de amigos por una injusticia que tú verás con tus propios ojos. Es algo relacionado con el dinero. Te carcome la rabia y no puedes callarte.

Frase del día: