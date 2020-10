Conoce tu horóscopo para este miércoles 7 de octubre de 2020

Ya es miércoles, el ombligo de la semana y para hoy la Luna Menguante sigue trayendo sorpresas para los signos zodiacales. Algunas gratas y otras no tanto, pero para que no te agarren desprevenido, es momento de que te enteres qué han confabulado los astros y la Luna para ti.

¿Mejoras en el amor, dinero, salud? ¿Nuevos enemigos o amigos? No te pierdas este espacio sólo para ti donde seguramente te llenarás de sorpresas al ver lo que te espera este día y posiblemente al siguiente.

Aries (21 marzo-20 abril)

Es momento de que saques tu lado más empático a la luz y que no temas a las reacciones de los demás. Recuerda que no eres el único que vive una situación difícil. A veces los demás están resolviendo tus problemas y no se detienen a pensar en los gestos que te hacen. No los juzgues tan a la ligera.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Cuando estés a punto de perder los nervios, cuenta hasta 10 y respira. Si sigues con esa actitud es probable que estropees una relación. Quizá ya tenía rato que sentías que había perdido el encanto, pero apenas lo aceptarás 'formalmente', ¡Con lo mucho que odias la formalidad!. El día de hoy evita contar tus secretos a otras personas. Estás agobiado y bajo el estrés, se te podría escapar algo que no debería.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es momento de que ¡Ahora sí! tomes pluma y papel para escribir todo lo que tienes en mente. Sabes que la mayoría de las veces te desahogas con amigos, pero ahora lo mejor es que lo hagas contigo mismo y verás que te sientes liberado.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No dejes que tu mente tome el control de tu vida y mucho menos ahora. Oblígate a establecer nuevos hábitos que te hagan ser mucho más positivo. Trata de leer libros de autoayuda, Cáncer. No mal juzgues a primera vista todo. Necesitas consumir contenido que te ayude a ver la vida desde otro ángulo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Esta semana empezarás a notar la sombra de Mercurio retrógrado, Leo. En tu caso, es mejor que no hagas planes de viajes o cosas que impliquen demasiados cambios. Haz caso si no quieres malas noticias. Necesitas pasar a la práctica ese asunto relacionado con el amor.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No culpes a quien no se haya preocupado por ti, cuando la culpa también es tuya por no ser más abierto. Intenta ser más comprensivo con los demás y no tengas miedo de abrirte un poco con esas personas en las que confías. Aunque no lo quieras aceptar, tú también tienes tu corazoncito, pero con un carácter tan fuerte es difícil aceptarlo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Ahora que estamos en tu temporada, no hay mejor momento para enfocarte en vivir más en el presente. Aplícate todos esos consejos que siempre vas dando a los demás. Cuando alguien está en problemas, tú eres el primero en correr y decir "No pasa nada, vive el presente y no te preocupes del futuro", pues bien, es momento de tomar tu propio consejo.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

No tengas miedo de tener mano dura con las personas que no están haciendo bien las cosas, a la larga eso se agradece más que siempre decir que todo está bien. Sólo recuerda hablar siempre con mucha educación y diplomacia para ahorrarte la mayor cantidad posible de problemas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sabes que estás viviendo el final de un capítulo importante en tu vida , pero aunque lo lamentes, sabes que es porque llega algo mejor. Estás quizá en un momento de finales, pero recuerda que sin eso no pueden llegar las cosas nuevas que vienen para ti. En este momento lo importante es tu felicidad, no el amor o el dinero.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Puede que hoy surjan nuevas tensiones con quienes vives. Básicamente con tu familia. El ambiente está tenso y sabes que hay muchas peleas, conflictos o problemas sin sentido y como tú no eres partícipe, eso está empezando a ponerte mal, porque está tocando tu moral. Les darás un ultimátum, porque esto no puede seguir así.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy es momento de que busques curar tus heridas internas y vuelvas a conectar contigo mismo y sobre todo, con tus amigos. Durante este tiempo has estado mirando mucho hacia adentro de ti y te has olvidado un poco del mundo en el que te rodea. Recuerda que en él está la gente que te quiere y apoya.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Para quitarte toda esa presión de encima, sabes perfectamente lo que tienes que hacer y es acudir a tu gente. Hazlo en cuanto puedas, Piscis. No seas tan exigente y hazlo como puedas. Esta semana te acercarás más a una persona especial, cuya compañía te transmite mucha paz.

FRASE DEL DÍA: