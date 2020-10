Rama de un árbol hiere a niño en el cuello; sobrevive, pero necesita ayuda

Daniel Cartagena es un niño de 11 años que cayó encima de un pedazo de árbol mientras jugaba. Una rama le atravesó el cuello y en video quedó grabado los momentos de angustia del pequeño que era socorrido por sus familiares, tratando de quitarle la rama del cuello.

Durante las maniobras tuvieron que romper el palo con una sierra y emplearla con mucho cuidado para no matarlo, pues apenas podía respirar, debido al accidente.

Aunque el menor sobrevivió, la rama le dañó los nervios de la cara y ahora necesita medicinas y terapias para su pronta recuperación. Sin embargo, la familia necesita recursos para poder costear el tratamiento de su hijo, pues sale muy caro y no cuentan con los insumos suficientes.

El pequeño vivía en el municipio colombiano de La Unión, Colombia y según medios locales y las palabras del pequeño, el accidente se suscitó cuando estaba cortando leña con sus familiares, y jugando se subió a un tronco, de donde se cayó e incrustó a un filoso palo de leños que había cerca de ahí.

"Me traté de levantar, pero como medio me dolió, mejor me quedé ahí y la segunda vez que grité fue cuando mi tía llegó y luego llegó mi mamá y me metió miedo, porque dijo que me iba a morir y yo me puse a orar con mi tía" aseguró el infante, quien salió victorioso de este aparatoso momento.