Reto VISUAL: Encuentra a los tres GATOS que miran hacia el otro lado

Domingo de estar pasándola relajado, viendo la televisión, disfrutando de un buen video, ¿y por qué no?, concentrándose y así desafiarte a ti mismo en un reto viral.

Es hora de buscar a estos gatos y trabajar con tu mente, ya que últimamente los retos visuales cunden en redes sociales y ha sido el pasatiempo favorito de millones de usuarios que buscan algo diferente para mantenerse ocupados.

Este reto le ha traído dolor de cabeza a más de uno en varios países, ya que según los comentarios de quienes lo han intentado, dijeron que es muy complicado cumplirlo debido al tiempo límite que te ponen para resolverlo, ¡ y cómo no!, si este tipo de desafíos generan ilusiones ópticas debido a la repetición de las figuras y colores similares.

¿De qué va este desafío?

Muy fácil, consiste nada más y nada menos que en encontrar a tres gatos en menos de 10 segundos, pero espera, tenemos que decirte que no está tan fácil como piensas, pon atención a un pequeño detalle.

Si se trata de felinos escondidos entre varios, te darás cuenta que no vas a poder resolverlo en 10 segundos, como se tiene contemplado, así que tendrás que encontrar a los tres mentados gatos, pero ellos están mirando hacia el lado contrario y eso te dificulta el reto, ¿serás capaz de hacerlo?

Que comience el reto

Aquí te dejamos la imagen y como puedes ver el desafío no es tan sencillo. ¿Cuánto tiempo necesitas para resolverlo? Sólo tienes 10 segundos… EMPIEZAN AHORA: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…





Se acabó tu tiempo, aquí la respuesta:

¿Lo lograste? ¿No? Nosotros te dijimos que no era tan fácil de resolver, pero no te preocupes o te sientas mal por no haber hallado a los tres tristes gatos, esto es completamente normal ya que este tipo de retos requieren de más tiempo y paciencia para resolverse.

Si en esta ocasión no pudiste hacerlo aquí te dejamos la respuesta para que con tranquilidad puedas hallar a los tres gatos que están mirando hacia el lado contrario y claro, puedas compartirlo con tus amigos.

Ahora que si lograste hallar a estos tres gatos, ¡Felicidades!, definitivamente eres todo un genio y tienes una visión de águila, puedes estar seguro de que no necesitas apoyo de lentes para seguir desempeñando las labores diarias.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

