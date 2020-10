RETO VIRAL: ¡Encuentra al ratón! 90% de las personas no logran resolver este desafío

Poner a prueba tu destreza y habilidad tanto mental como visual nunca está de más, pues este tipo de ejercicios ayuda a mantener activo tu cerebro, además de que no cabe duda que estos retos visuales son por demás divertidos en los que toda la familia puede participar.

En los últimos meses, debido a la emergencia sanitaria, estos retos visuales han adquirido gran popularidad volviéndose tendencia en redes sociales, pues a través de ellos puedes conocer incluso aspectos de tu personalidad o simplemente poner a prueba tu habilidad para observar.

En el reto que hoy te vamos a presentar es importante que pongas la mayor atención posible, debido a que solamente el 10% de las personas que intentan resolver este reto son capaces de lograrlo.

Encuentra al ratón en menos de 10 segundos

Este nuevo reto viral consiste en encontrar al ratoncito dentro de esta imagen, lo que para ser sinceros, no es nada fácil, pues deberás poner toda tu habilidad para resolver este tipo de acertijos visuales.

Cabe señalar que estos ejercicios están diseñados para confundir a nuestro cerebro y no dejarnos distinguir, en un principio nada más que lo que se nos muestra a primera instancia, por ello observa con detenimiento la imagen y luego da tu respuesta. ¿Listo?

Es momento de ver la imagen

¿Logras ver el ratoncito en la imagen? Si no lo lograste en menos de 10 segundos no te preocupes, de verdad es “engañosa” esta ilustración. Como consejo te sugerimos que observes la imagen desde diferentes ángulos no solo de frente, ten presente que el ratón se revelará dentro de la misma cara del león. Mira la imagen nuevamente.

Solución

¿Aún no logras verlo? ¿no? esta bien, no desesperes ni rompas nada, intenta probar viendo la imagen de cabeza, si aún así no logras verlo a continuación te mostramos al ratoncito señalado con rojo dentro de la imagen.

u00bfDu00f3nde estu00e1 el perrito? Dinos si lo lograste. ud83dudc36 Posted by El Heraldo de Mu00e9xico on Wednesday, August 12, 2020

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

ssb