Conoce tu horóscopo del lunes 5 de octubre de 2020

Hoy, ¡Ya es lunes, inicio de semana y nos guste o nos pese, tenemos que aceptar que una semana más es una semana menos de este año tan lleno de cambios energéticos y físicos.

Para el día de hoy, ya Venus ha entrado en Virgo y la luna ha empezado a menguar. Todos los signos zodiacales lo resienten de diferente manera, pero esto ¿Traerá cosas buenas, malas, regulares? Averígualo leyendo tu horóscopo, como cada día y amig@, date cuenta qué es lo que te espera hoy, mañana o pasado mañana.

Aries (21 marzo-20 abril)

Tienes muchas cosas entre manos y tu creatividad está en su punto más álgido, pero antes de que sigas, debes de tomar una decisión importante, Aries. La luna menguante te invita a reflexionar. No desaproveches ésa oportunidad. Si vas a lanzarte, asegúrate de estar 100% seguro de que eso es lo que quieres.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás harto de las discusiones en tu vida, Tauro. Muchas veces ni siquiera es algo que te afecte a ti, pero entre tantas cosas, de todas formas terminas metido en líos. Ya sabes que tienes que cambiar la manera en la que enfrentas los problemas. No puedes salir huyendo. ¡Aprende a gestionar esa ansiedad, Tauro!

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tu cabeza parece estar trabajando más de lo normal últimamente y mira que prometiste no volverte a enfadar por tonterías, cosas materiales o por problemas que no dependen de ti. ¡Caíste de nuevo y esta vez parece que no encajas del todo socialmente hablando! Recuerda que si las cosas no funcionan con una persona, no significa que no funcionarán con nadie.

Cáncer (22 junio-22 julio)

¡Noooooo! Cáncer, no caigas de nuevo en la frustración. Aunque te encuentres en ése incómodo momento del "Quiero y no puedo", especialmente en el trabajo, no pierdas de vista que a pesar de todo, los grandes esfuerzos, siempre traen recompensas. Sientes que el Karma tiene una deuda contigo, pero hoy es un buen día para buscar una distracción, relajarte y empezar a trazar un plan B.

Leo (23 julio-22 agosto)

Esta semana es necesario que te quites la cobardía y te quites el miedo que tanto te da equivocarte. Últimamente sientes que la suerte te ha abandonado y te resulta muy difícil continuar con tu vida y seguir luchando por tus sueños. Ahorita te sientes un poco cohibido y eso es a causa de tu inseguridad. Eres alguien fuerte y valiente, ¡Ánimo, Leo!

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Sientes que todo está en tu contra y que el Karma la trae contra ti. Necesitas que las cosas salgan bien y cuando no pasa eso, la rabia se apodera de ti. ¡Que se cuiden quienes lleven tiempo haciéndote enojar, pues hoy tu lengua está mucho más afilada que nunca!, pero ten cuidado, Virgo, que luego podrías agredir a quien no lo merezca.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Te sientes atascado en un bucle y estás buscando la manera de salir, pero aquí es donde ha entrado tu indecisión, porque quieres avanzar, pero no sabes qué camino es mejor tomar. Recuerda, Libra, "El que mucho abarca, poco aprieta" ¡Tienes que centrarte en una cosa a la vez!

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Tu vida ahorita es una montaña rusa de emociones, noticias, cosas que no cuadran y problemas de último momento. Quieres hacer mil cosas, pero te parece que el camino sólo te está poniendo piedras en el camino. Hoy es un buen día para ponerle orden a tu vida. Ponte creativo y organízate bien, Escorpión.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

¡Ya estuvo bueno de tantas inseguridades Sagitario! Eres talentoso y lo sabes. En los últimos días te has sentido fuera de lugar y y un poco perdido, como Géminis. Platica con uno para que te dé consejos, que aunque no los entiendas en este momento, a la larga lo harás. Respira profundo, vuelve a empezar, pero con una actitud más positiva y segura.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Sigues de rebelde, Capricornio. En este momento ni la persona que más quieres te haría cambiar de opinión,porque confías plenamente en lo que estás haciendo. Hoy tendrás una que otra lucha de poder, pero probablemente le pongas Mute mentalmente al oponente, porque esta vez sabes que tienes la razón.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Puedes tener a mil personas a tu lado, pero sientes como si nadie te conociera realmente. Hoy particularmente, te sientes muy incomprendido y que nadie se toma el tiempo de conocerte, pero no es así. Pon una mejor actitud de tu parte. No querrás juzgar a todos por la primera impresión, porque justo eso es lo que te molesta que hagan contigo, ¿Verdad?

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Hoy vuelves a ponerte en los zapatos de otras personas y te agobias, porque crees que no puedes hacer nada por nadie. Esa preocupación ya se había ido, pero está de vuelta. Recuerda que no puedes resolverle la vida a todos, Piscis, especialmente cuando evades la tuya. Tranquilízate y resuelve cosa por cosa para que no atraigas más negatividad.

Frase del día:

"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad" Víctor Hugo

Por Redacción Digital El Heraldo de México

