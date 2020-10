La MUERTE que pasea en caballo: Te decimos quién es la joven que cautivó en body paint

La imagen de una joven caracterizada de la “muerte” cautivó a los internautas en redes sociales, luego que se dieran a conocer algunas fotografías compartidas en internet, en donde se le ve montada sobre un caballo color negro, que igual está pintado con rayas blancas alusivos a un esqueleto, y recorrió la red en días previos al a celebración del Día de Muertos.

Las imágenes se volvieron rápidamente tendencia gracias al asombro que generaron en los usuarios quienes compartieron las postales admirados por el sorprendente cuerpo de la joven, quien se pinto con la técnica bodypaint. Con sus postales recorrió las redes si que muchos supieran de quién se trataba.

En esta búsqueda por saber el origen de la protagonista de las fotos, los internautas se dieron a la tarea de realizar memes con la frase "vete con la esquelética esa" o "que me lleve la muerte”, mismos que fueron compartidos cientos de veces, y acrecentaron la popularidad de la joven.

YouTube encarna a la “muerte”

Se trata de la modelo y youtuber Jailyne Ojeda Ochoa, quien posó en su cuenta de Instagram como "la muerte" utilizando la técnica de arte llamado "bodypaint”; así fue como cubrió su cuerpo con pintura y maquillaje con el objetivo de crear una temática alusiva a la temporada de Halloween.

Gracias a sus postales muchos usuarios terminaron enamorados de "la muerte" y comenzaron a averiguar la identidad de la famosa modelo, fue así que se logró identificar a la YouTube gracias a su cuenta de Instagram @jailyneojeda, en donde publicó originalmente sus increíbles fotografías.

“Se que aún no es día de los muertos pero aquí les dejo estas fotos que hicimos para el día de los muertos. Les prometo que la pintura no tiene nada malo, si fuese así no me la hubiera puesto yo en la piel así que no se preocupen por el caballo el está más que bien”, escribió la modelo en su post; Jailyne Ojeda también cuenta con un canal de Youtube donde comparte momentos familiares y de su vida personal.