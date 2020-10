Crean pan de muerto relleno de CHILAQUILES; aquí puedes conseguirlo: FOTO

View this post on Instagram

Ya tenemos #pandemuerto de ajonjolu00ed relleno de chilaquiles de mole y quesito oaxaca ud83eudd24(disponible hasta el 5 de noviembre) Ven a visitarnos o realiza tu #pedido u0040rappimx u0040ubereats_mex ou0301 u0040sindelantalmx y aprovecha las promociones ud83dudcde63636468 ud83dudcc6: L-V 9am a 5pm S-D 10am a 4pm ud83dudccd: Au0301ngel Urraza 831 Col. Del Valle ud83dudce7:chilaquiloversu0040gmail.com ud83dudcbb:www.chilaquildelvalle.mx #love #picoftheday #mexicanfood #chilaquiles #chilaquilovers #mole #octubre #comidamexicana #cdmx #delvalle #coloniadelvalle #beautiful #mexico #photooftheday #chilaquildelvalle #comericoencasa #desayuno #brunch #parallevar