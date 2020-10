Otro Rollo: ¿De dónde surgió el "Monólogo" de Adal Ramones?

Uno de los programas con los que creció la llamada generación "millenial" es sin lugar a dudas 'Otro Rollo', el programa donde personajes como Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Consuelo Duval, Gaby Platas, Roxana Castellanos y el famosísimo 'Rudy', marcaron a toda una generación.

Por más de doce años, 'Otro Rollo' fue un programa que marcó un par de décadas en dónde los jóvenes y adultos. Diversos sketchs fueron del gusto de los televidentes.

Cómo olvidar aquella frase de "Oh, oh digo yo, oh oh, digo yo" o "Oh cielos, oh Dios", que marcaron historia en toda una generación y que hasta la fecha todavía se recuerda con cariño.

El inicio de los "Monólogos"

Una de las bases más importantes del éxito de 'Otro Rollo' consistía en la parte donde Adal Ramones, quien fue la cabeza principal de este proyecto durante toda su historia realizaba sus llamados "Monólogos".

En una entrevista hace varios años, Adal explicó que los "Monólogos" era la base fundamental de programa para darle el 'punch' que crearía el llamado "call to action" o la interacción con los televidentes.

En una entrevista al medio Infobae, Adal Ramones explicó que los "Monólogos" fueron creación de él, en donde simplemente de una línea escrita ideaba toda una historia que al final era del gusto para los chavos.