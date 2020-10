¡Llévelo, llévelo! Tienda en línea vende bolso de lujo, usado y con agujeros, en 9 mil dólares

View this post on Instagram

u00bfLa pandemia de lujo? ud83eudd14 La casa de moda francesa Louis Vuitton comenzaru00e1 a vender sus propios protectores faciales de lujo con el reconocible monograma LV y tachuelas doradas en medio de la pandemia de coronavirus, segu00fan informu00f3 este viernes la revista Vanity Fair. El protector tendru00e1 un precio de 961 du00f3lares y estaru00e1 disponible para la compra a partir del 30 de octubre. u2022 u2022 u2022 #rtenespau00f1ol #noticias #actualidadrt #rtplayes #news #coronavirus #covid19 #pandemic #pandemia #cuarentena #quarantine #quarantinelife #lousvuitton