¿Ejercicio en casa? Estos aparatos son TODO lo que necesitas para ponerte en forma

Aunque al inicio parecía imposible hacer ejercicio en nuestros hogares, con el paso de los meses, nos fuimos habituando y descubrimos que sí era posible ejercitarnos en casa durante el confinamiento, aunque claro, existieran ciertas limitantes como el espacio, los demás miembros de la familia confinados y un largo etcétera.

Sin embargo, querer es poder y para eso, Showroom,un portal especializado en accesorios deportivos, hizo una larga lista de los aparatos que te recomiendan tener en casa para que puedas armar tus rutinas lo más cercanas posible a las del gimnasio y no padezcas más flacidez y gordura pandémica, así que no te los pierdas, pues aquí te traemos algunos de los más efectivos, sencillos de conseguir y fáciles de guardar .

Bicicleta estática F-Bike Ultrasport

Esta es una magnífica opción para realizar un rato de ejercicios de cardio. La F-Bike 150 es una bicicleta estática plegable que tiene ocho niveles de resistencia. Tiene una moderna pantalla de LCD para mostrar toda la información del entrenamiento y los correspondientes medidores (tiempo, calorías, velocidad, distancia y pulso). ¡Eso es todo lo que necesitas! Además puedes elegir entre una bici con respaldo y otra sin él.

Puedes encontrarla en Amazon. Foto: Especial

Cuerda para saltar

Aunque una cuerda la puedes improvisar hasta con el tendedero de la ropa (Lazos de mecate o plástico para quienes no sepan qué es), la verdad es que la calidad del material hace la diferencia. Pues por ejemplo esta que es ajustable, la verdad ofrece mayor despliegue de fuerza, resistencia o coordinación. ¡Piénsalo! Invertir en un aparato como este vale mucho la pena, ya que puedes ajustarla longitud o altura deseadas. La marca es Gritin y es ligera y sencilla de usar. También la puedes encontrar en Amazon.

Tiene dos bolas que la ayudan a girar sin esfuerzo. Foto: Especial

Tapete para Yoga, Fitness o Pilates

Parece difícil de conseguir y muy caro, cuando en realidad no lo es. ¡Olvídate de esas incómodas colchas o cobijas que se deslizan en la parte más emocionante del ejercicio y te juegan la pasada de abrirte más las piernas y no precisamente por progreso o de tirarte en el suelo si estás haciendo alguna flexión de Yoga. No te estreses más y pide uno de PVC, NBR o EVA, que son antiderrapante y de las dimensiones: 61,2 x 13 x 12,6 cm. La marca es Toplus y también los encuentras en Amazon o en Mercado Libre.

Son ideales para todo ejercicio de piso. Foto: Especial

Bandas elásticas

Si ya pasaste por todos los otros aparatos, lo más seguro es que quieras trabajar más tu flexibilidad o elasticidad. Y para eso no hay nada mejor que las bandas elásticas. Especialmente este paquete que tiene una para cada nivel de avance en elasticidad para poner a prueba tu resistencia. Son muy suaves y no dañan la piel. Te recomendamos de la marca Gritin y las puedes conseguir tanto en Mercado Libre, como en Amazon.

En cada una vienen marcados los niveles de elasticidad. Foto: Especial

Pelota de ejercicio

Este aparato es ideal para hacer Yoga, Pilates o cualquier ejercicio de rehabilitación lumbar. Te permite mejorar la postura, tonificar los músculos y hasta incrementar la fuerza y agilidad. Hay de diferentes tamaños y texturas, pero nosotros te recomendamos la de la mara Reehut, pues está a prueba de pinchazos, es ecológica y no tiene ningún aroma. La puedes encontrar en Amazon a un precio muy accesible.

Ideal para ejercicios de rehabilitación. Foto: Especial

Mancuernillas

Para todos aquellos que quieren tonificar los brazos, esta es la opción, pues son fabricadas en hierro fundido y revestidas de neopreno suave y mate. Son muy cómodas y fáciles de agarrar y a prueba de rodaduras. La marca es Proiron y las puedes hallar en Amazon. Hay desde 1 kg hasta 5kg.