Conoce tu horóscopo para este domingo 25 de octubre

Ha llegado un nuevo fin de semana, y es momento de leer qué le deparan los astros a tu destino. Recuerda que los Signos Zodiacales siempre cuentan con ese aire de misticismo que sin duda influye en tus pensamientos y en los pasos que tomas.

No es fácil tomar decisiones y menos cuando de la familia, el amor, los amigos o el trabajo se tratan. Así que aquí te dejamos los horóscopos para este domingo 25 de octubre.

Aries (21 marzo-20 abril)

Estos momentos no serán los mejores para ti. Los fantasmas del pasado pueden volver a aparecer de una forma u otra. Quizás te manden señales. No todo lo que habías cerrado está terminado de verdad. Tal vez sea un buen momento para alejarte un poco y para ver quien está ahí de verdad y quien no. Pero con un poco de paciencia podrás superar todos los problemas y las dudas que se te presentan.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Aunque hay cosas que te confunden, ya necesitabas dar un pequeño giro a tu vida. Y ese giro ha llegado ahora. Vas a dejar de lado algunas cosas importante y, posiblemente, muchos recuerdos también se quedarán atrás. Pero ahora hay que mirar hacia adelante y comenzar a concretar los proyectos que se te presenten. Puedes tener certeza que los cambios son buenos.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Puede que te enfrentes a una situación bastante complicada y tendrás que ponerte fuerte y firme para superarlo. Sea como sea, todo tiene su parte buena y algo que parecerá una especie de milagro llegará para hacerte entender que la vida vale la pena y que, en realidad, vale muchísimo. No cometas errores por alguien que no merece la pena. No dejes de concentrarte en las cosas que son verdaderamente importantes y por las que vale la pena luchar.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Sabes que tienes mucho talento, y de alguna forma, en el campo que sea, sientes que tienes éxito y que sabes hacer las cosas bien. Tienes que seguir así, siendo el mismo de siempre, sin necesidad de tener que cambiar por nadie y quitándote todos esos miedos de encima. Deja de pensar en el futuro. Cuando algo te ilusiona, en tu mente aparecen un montón de caminos truncados todo el tiempo y aunque estés disfrutando no das el 100% solo por estos pensamientos.

Leo (23 julio-22 agosto)

Sabes que contigo funciona muy bien eso de pensar en positivo para atraerlo. Así que asegúrate que todos tus pensamientos sean positivos. Los cambios están a la orden del día, pero todo siempre dependerá de cómo lo veas. Lo importante ahora mismo es la actitud. Aunque enfrentes cambios grandes, en algún momento todo volverá a su lugar, solo date tiempo.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Eres una persona con las ideas muy claras, no cambies ahora. Si algo no funciona, no trates de ponerle parches todo el rato, saca el amor propio y agarra al toro por los cuernos de una vez. Nunca dejas que nadie te haga creer que no vales. Los sentimientos que tienes ahora se deben superar y te tienes que demostrar que puedes salir adelante.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Has tenido momentos en donde estás muy sensible, para bien y para mal. De alguna manera estás empezando a entender que le haces bien a mucha gente. Transmite alegría, amor y trata de eliminar el odio. Aunque tengas Haters a tu alrededor que quieren verte caer, no te dejes llevar y ten claras tus prioridades.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Por ahora no estás bien del todo. Vas a tener que motivarte mucho durante estos días. No te aisles ni escapes del mundo. Júntate con las personas que te renuevan el aura y con los que te hacen más feliz. Descansa, date un tiempo para reorganizarte y para consentirte. Al final, todo se va a acomodar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es cierto que hace un tiempo te encontrabas con menos energía, pero ahora parece que te han inyectado un shot de potencia en todos los aspectos de tu vida. Sea como sea miras al futuro con optimismo. Eres un espíritu libre que necesita hacer para sentirse pleno y, ni la pandemia, puede terminar con esas ganas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Con tu familia, con tus hijos, con tu perro, con lo que sea que ames con toda tu alma, con eso es con lo que tienes que quedarte ahora. Refuerza tu espíritu, disfruta y cuida a los tuyos. Se aproximan cambios y tendrás que replantearte algunas cosas importantes acerca de tu trabajo o de tu forma de llevarlo todo. Si no confías en ti misma/o y en tus posibilidades, nadie lo hará.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás sufriendo una especie de crisis existencial y te está costando mucho recuperarte y volver a tomar fuerza. Hay momentos en los que las personas tienen que volverse fuertes como una piedra si no quiere que el mundo le termine haciendo daño. Y es lo que te va a tocar a ti ahora. Puede sonar muy típico pero es hora de que mires un poco por ti, aunque hayan daños colaterales.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Si por ti fuera, serías capaz de perdonarlo todo, de empezar de cero, de intentar olvida. Pero lo que no puedes hacer es ir detrás de nadie para que te pida ese perdón o para convencerle de que se arrepienta de lo que ha hecho. Estos días vas a tener algún momento un poco tenso con alguien a quien aprecias mucho, pero ten calma y todo se debe arreglar.