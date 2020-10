Conoce tu horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2020

Ha llegado un nuevo fin de semana, y es momento de leer qué le deparan los Astros a tu destino. Recuerda que los Signos Zodiacales siempre cuentan con ese aire de misticismo que sin duda influye en tus pensamientos y en los pasos que tomas. Debes dejar de actuar por ti mismo obedeciéndole sólo a la razón, y dejarte aconsejar por lo que tu corazón está tratando de decirte.

No es fácil tomar decisiones y menos cuando de la familia, el amor, los amigos o el trabajo se tratan. Así que aquí te dejamos los horóscopos para este sábado 24 de abril. ¡Además recuérdalo! Hoy por la noche viene el cambio de Horario de Verano por el de Invierno, así que ponte más trucha.

Aries (21 marzo-20 abril)

Es un momento muy importante para reflexionar por ello, necesitas hacer caso a tu voz interior, pues te ayudará con las importantes decisiones que están por venir, así como replantear las metas que te propusiste, recuerda que para ti, tener la conciencia tranquila es primordial, y aunque pudiera parecer un poco complicado ese tema, debes solucionarlo; buscar ayuda puede ser una buen opción.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Posiblemente te encuentres triste porque las cosas no han salido como esperabas, pero no es momento para desanimarse, debes siempre mostrar una buena actitud y encontrar la solución para salir adelante.

Quizá hoy recibas algo de quien menos los esperabas, así que no pienses mal y recibe este obsequio, te servirá para mejorar tu relación con los demás.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Quizá alguien te invite a salir o pasar un momento juntos aunque la cita puede no ser del todo amorosa, debes aceptarla pues te hará sentirte bien y te ayudará a cambiar un poco de humor.

Si sabes de alguien que la esta pasando mal en esto momentos, basta con un mensaje de aliento o una llamada para hacerla sentir bien, contagia un poco de tu optimismo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No siempre debes confiar en los demás para ayudarte, es necesario que tu busques la solución a algunos problemas que enfrentas, al final sentirás mejor tus logros cuando los hayas terminado por tu cuenta, un buen consejo es no ser impulsivo para tomar decisiones, recuerda que muchas veces por no pensar bien las cosas, estás desvelándote a lo tonto.

Por ello, si las cosas no van bien en el amor, debes permanecer tranquilo, el destino sabe lo que tiene guardado para ti, vive tu vida con intensidad cada día y si esta relación es para ti, pues durará por mucho tiempo, sino ¡NEXT!

Leo (23 julio-22 agosto)

Las cosas en el trabajo no van del todo bien y tu lo sabes, pero puede que tengas toda la culpa, ya que tu carácter esta interfiriendo seriamente con tu vida laboral, así que mejor relájate un poco y sigue los consejos que te dan. Ponte muy atento en el tema del amor, pues un gran duda puede surgir en estos momentos y debes tomar la decisión adecuada para no sufrir.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Las cosas en el trabajo no van del todo bien y tu lo sabes, pero puede que tengas toda la culpa, ya que tu carácter esta interfiriendo seriamente con tu vida laboral, así que mejor relájate un poco y sigue los consejos que te dan. Mucha atención en el tema del amor, pues un gran duda puede surgir en estos momentos y debes tomar la decisión adecuada para no sufrir.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Seguro la estas pasando de maravilla con tu pareja pero puede que te surjan algunas dudas sobre la relación, así que no temas en arreglarlo todo con esa persona que tanto quieres, para que lo discutan juntos y pueda seguir con esa hermosa relación. El amor en los Libra es algo nato, que no teme ni se esconde, así que dale rienda suelta a la pasión, que vaya que lo necesitas un poco para desestresar tantito tu alma.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Si estas pensando en hacer algo, terminar un proyecto viajar o tomar un importante riegos, no esperes la aprobación o ayuda de nadie, es necesario que vivas por ti y para ti, no siempre tendrás tiempo para hacerlo. Este es un día muy especial para el amor, así que no dudes en pasar una noche espectacular con tu pareja, será un momento para recordar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Trata de mejorar tus relaciones personales, no sabes en que momento puedas necesitar de alguien para salir de un aprieto. En el trabajo las cosas van muy bien, pero no te confíes, un simple error puede arruinar más cosas de las que piensas, confía en tu experiencia y haz las cosas de la mejor manera.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Todo lo malo que pudo ser este día será recompensado si pasas tiempo con tu pareja, pues esa persona que esta a tu lado te ayudará olvidar los malos ratos, por ello te espera una velada muy romántica.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El tiempo con la pareja es bueno, pero debes prestar atención también a tus familiares y amigos, puedes organizar una buena noche de naipes o una cena familiar para mejorar ese aspecto de tu vida.

No tomes las críticas del todo personales, pues podrían hacerte tropezar, recuerda lo duro que has trabajado para alcanzar tus metas.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Nunca pares de luchar por más agotado que te sientas, tus metas las tienes que alcanzar, si necesitas un respiro, tómalo pero sigue con aquellos proyectos tienes en proceso. El amor que sientes es necesario que se lo expreses a la persona que esta tu vida, pues de lo contrario, algo malo podría pasar.

La frase del día:

"La gente joven está convencida de que posee la verdad. Desgraciadamente, cuando logran imponerla ya ni son jóvenes ni es verdad"

El Perich