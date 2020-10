Maribel Guardia defiende a la India María tras acusaciones de RACISMO; ésta es la polémica

Este martes la transmisión de un episodio más del programa La Más Draga 3 generó controversia y un intenso debate en Twitter tras los comentarios que realizó el coach Johnny Carmona respecto a la vestimenta de uno de los participantes, quien representó a la popular y carismática India María.

Al momento en que uno de los participantes se presentó ante los jueces para ser evaluado, Johnny Carmona aseguró que su vestimenta lo ponía incómodo y se refirió al personaje interpretado por María Elena Velasco:

“Hacía mofa, exageración de un pueblo originario que en los 80 no estábamos tan sensibles respecto a este tema. Esto no debe demeritar el desempeño en el escenario; esto, simplemente dije ‘a mi me pone incómodo que los temas se traigan cuando ya debimos haber superado esto hace mucho tiempo’”, fueron las palabras que el juez emitió anoche durante la quinta transmisión de La más Draga 3.

Maribel Guardia sale en defensa de la India María

Tras escuchar estas palabras, la actriz y conductora Maribel Guardia, quien participó como invitada en el programa, salió en defensa del persona de La India María y replicó el comentario emitido al asegurar que la India María era un personaje que representó durante mucho tiempo a la comunidad indígena, a tal grado que ciertos países creían que ella era uno más.

Busqué por qué la India María era tendencia y aquí la razón uD83DuDC47uD83CuDFFE



A mí nunca me gustó el personaje, ni se me hacía divertida; considero que alimentó muchos estereotipos para quienes venimos de una comunidad indígena.

Y hay quienes dicen que es un “tributo” uD83DuDE12uD83EuDD26uD83CuDFFD??? https://t.co/Jtv76oXccK — Marco Antonio (@AyookMarco) October 21, 2020

Emitidos estos comentarios las redes se encendieron con el debate respecto al icónico personaje d lea cultura mexicana de los años 80 y 90: “La INDIA MARÍA NO ERA UNA MOFA A LOS INDÍGENAS, era una crítica social justo al clasismo de la época, porque en sus películas siempre fue una HEROINA que salía avante a pesar de la discriminación,” se lee en uno de los cientos de comentarios que se compartieron en las redes sociales.

El debate giró en torno a la idea que se tiene del personaje y de sus múltiples implicaciones en la cultura nacional, tomando como tema central el racismo y clasismo imperante en la cultura mexicana hasta nuestros días.

Johnny: la India María se me hace clasista

Maribel Guardia: #lamasdraga3 pic.twitter.com/ImnAsuOB5B — uD835uDE5CuD835uDE64uD835uDE63uD835uDE6FuD835uDE56uD835uDE61uD835uDE61uD835uDE64uD835uDE6CuD835uDE5AuD835uDE5AuD835uDE63uD83CuDF83 (@gxnzalxmartinez) October 21, 2020

Uno de los internautas recordó alguno de los diálogos que María Elena Velasco, en su papel de la India María, emitió en una de sus tantas películas: “Qué de malo tiene andar en la calle, ¿Qué no estoy en mi tierra o qué? Pos parece que estoy en los Estamos Unidos, me persiguen como ilegal”, escribió en Twitter.

“Para empezar ‘la india María’ es una personaje cinematográfico, creado por una mujer nacida en Puebla, y que tuvo auge en las décadas de los 70 y 80, dicho personaje surge como crítica, sátira de la discriminación que se ejercían hacia las personas con origen étnico visible,” expuso otro de los usuarios de la red social.

Como dijo Maribel Guardia: la India María era un personaje que representó mucho a la comunidad indígena a tal grado que ciertos países creían que era de ellos. Todos tenemos sangre indígena y Regina lo hizo como un tributo a su comunidad. #LaMasDraga3 #LaMasDraga pic.twitter.com/r1tZJqLTJc — ??u? (@SensateForever) October 21, 2020

“Para mí la india María es todo un icono mexicano mucho más que Chespirito no solo mostró que personas indígenas, mujeres y el pueblo tienen voz y voto. También mostró que con humildad y sencillez puedes hacer grandes cosas y todo eso lo mostró en tiempos de machismo y xenofobia,” se lee en otro tuit. La controversia continúa aún en Twitter y las posturas son diversas.