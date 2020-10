Conoce tu horóscopo para este jueves 22 de octubre de 2020

Hoy ya es la antesala del viernes y estamos en plena Luna Creciente. Es el momento perfecto para hacer cambios, por eso, hay algunos signos zodiacales que se verán perjudicados o beneficiados. Por eso la mejor manera de prevenir los embates del destino, es conocer lo que los astros tienen trazado para ti el día de hoy.

Algunos signos tendrán una buena racha en los negocios, pero infortunios amorosos; otros simplemente pasarán por un duro, pero fructífero momento de introspección. Averigua qué es lo que puedes esperar tú de este día.

Aries (21 marzo-20 abril)

Hay personas que no te están tratando como sabes que deberían hacerlo y eso te duele y te hace daño. Probablemente sea un buen momento para dejarte un poco y veas quién está contigo de verdad, en las buenas y en las malas.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Debes mirar hacia adelante con respecto a los cambios quizá te cueste un poco adaptarte al principio pero lo terminarás haciendo. Tu tesón es envidiable y tienes una constancia increíble. Ahora que estás forjando tu nuevo yo, probablemente tendrás una cabeza más clara.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Hoy empieza tu etapa de cambios de mentalidad, percepción y prioridades por eso es importante que ahora sepas hacia dónde va tu vida en un futuro no muy lejano. Hay cosas que tienes en tu cabeza que no deberían de estar ahí, trata de quitarlas porque no merece la pena que sigan ahí.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Sabes hacer las cosas bien y lo que sea que te propongas saldrá a la altura. Tienes mucho talento y lo sabes pero tienes que seguir así, Cáncer; con esa autenticidad que te caracteriza y sin necesidad de cambiar por nadie .



Leo (23 julio-22 agosto)

Sabes que hay muchas cosas que dejar atrás para continuar pero ya se retomarán en algún momento Leo. Todo volverá a su lugar sólo date tu tiempo. Si tienes pareja, quizá no puedas verla ahora, pero hazle saber que la quieres.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)



Eres una persona con las ideas muy claras. Si algo no funciona, ya no trates de ponerle parches todo el tiempo. Saca el amor propio y agarra el toro por los cuernos de una vez, Virgo No dejes que nadie vacile contigo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy lo único que quieres es hacer bien las cosas transmitir y alegrarle el día a todos los que están ahí. También a los que no están y a los que te aman o a los que te odian ¡Adelante Libra! Nadie te va a pintar cara hoy ¡Ni siquiera tus haters!

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Es momento de descansar y de olvidarte del mundo, Escorpio. Te cargas constantemente de muchas responsabilidades de otros y te olvidas de que tú también necesitas un poco de tiempo para tus asuntos. Tienes que arreglar tu vida al final todo te termina cobrando factura.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

La semana empezó con la luna creciente en tu signo sagitario y eso finalmente te cae como anillo al dedo, sobre todo ante cualquier imprevisto. Te sentirás más creativo y con ganas de avanzar para crecer de alguna manera. Aunque no son los mejores tiempos, buscarás la manera de lograrlo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si confías en ti y en tus posibilidades lo tienes todo, Capricornio. Ahora no es momento de caer, pero puedes aislarte un tiempo, aunque sabes que al final necesitas a los que te quieren a tu lado. No vas a dejarlo todo, ni a romperte ¡Ánimo, llegarán cosas nuevas!

Acuario (22 enero-21 febrero)

Llegan cambios importantes a tu vida, pero no quieras correr antes de aprender a caminar, Acuario. Si te estás recuperando de una ruptura amorosa, dale tiempo y no te frustres por ir lento alrededor las cosas pueden no estar en su mejor momento pero no te frustres, porque primero vas tú y luego el resto.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Lo único que quieres es estar y sentirte bien, Piscis. Empieza por ser feliz en este momento, pues en tu cabeza hay muchos planes a corto plazo, pero te molesta que los demás sean incapaces de poner de su parte. No les prestes mucha atención porque al final de la semana llegará algo aún más grande.

Frase del día:

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" (Albert Einstein)