Facebook unifica Messenger e Instagram Direct y así se ven ahora: VIDEO

Facebook ya puso en marcha su plan de fusionar todas sus aplicaciones de mensajería instantánea; recientemente reveló como luce la unificación entre Messenger e Instagram Direct.

Desde ya, los usuarios de ambas papps ya pueden enviar mensajes en ambas plataformas y estos ya lucen unificados, tal como se puede apreciar en un video demostrativo compartido por Facebook.

Esto quiere decir que todas tus conversaciones se sincronizarán y van a aparecer en un mismo sitio sin importar si los mandaste vía Messenger o por Instagram Direct. La idea es que en algún momento WhatsApp también se sume a esta dinámica.

Sin embargo, el proceso de unificación aún no es automático, pues por el momento los usuarios de Instagram deberán aceptar (o rechazar) la fusión de ambos servicios; no obstante, aún no sabemos cuánto tiempo pasará para que la integración de los servicios de mensajería instantánea sea obligatoria e irreversible.

Nuevas funciones en Messenger e Instagram Direct

Además de la integración de los mensajes, Facebook informó que llegarán nuevas funciones a Messenger e Instagram Direct.

En el caso de la primera, podrás agregar stickers a tus conversaciones, ver videos al mismo tiempo que tienes una videollamada con otra persona así como la posibilidad de mandar mensajes que se autodestruirán en cuanto los lea tu interlocutor.

Mientras que en Instagram ya vas a poder personalizar con colores las conversaciones (tal como ocurre en Messenger), así como responder un texto en específico. De igual forma ya vas a poder mandar mensajes con efectos animados.

En materia de privacidad, Facebook agregó a ambas aplicaciones controles más estrictos para bloquear a usuarios que te envían mensajes sospechosos o no deseados; además de que ya se podrá reportar estas prácticas.

Por Redacción Digital El Heraldo de México | OVH

