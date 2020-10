Perro "secuestra" tienda y muerde a uno de los "rehenes": FOTOS

Los perros se han convertido en los protagonistas de las redes sociales, lugar donde se hizo viral la historia de un rottweiler que llamó la atención al "secuestrar" una tienda de conveniencia y no dejar entrar ni salir a nadie.

Los hechos sucedieron el pasado jueves 15 de octubre y los testigos señalan que el perro llegó y se colocó en la puerta de la tienda de conveniencia, cuando uno de los clientes intentó salir el perro le mordió la mano.

La agresión del perro hacia uno de los clientes provocó miedo entre el resto de los clientes y empleados, por lo que decidieron no acercarse al can y llamar a las autoridades.

Cuando las autoridades llegaron al lugar el perro se mantuvo en la puerta firme en su postura de no moverse ante nada, aunque trataron de domar al can éste se mostró agresivo por lo que decidieron no acercarse.

Autoridades “negocian” con el perro

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil quienes sacaron por la parte trasera de la tienda al hombre que había sido mordido por el perro para poder atenderlo.

El perro se mantuvo en la puerta alrededor de una hora, hasta que las autoridades lograron convencerlo de moverse y entrar a la parte trasera de la patrulla al ofrecerle algunas croquetas y piezas de pollo.

El perro tenía una placa en su collar, pero no tenía la información de sus dueños. Además, llevaba puesta la correa, lo que dio indicios de que se habría escapado. El perro fue llevado a las instalaciones de la Unidad Canina K9 municipal.