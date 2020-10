Conoce tu Horóscopo para este jueves 15 de octubre de 2020

Ya es jueves, la antesala perfecta del viernes y todos los signos zodiacales andan vueltos locos asimilando las travesuras de Mercurio retrógrado. La mala noticia es que no a todos les fue mal y la buena es que ya el viernes llega Luna Nueva listísima para equilibrar todo y poner orden en el zodiaco.

Este es el mejor día para comenzar a resignarse respecto a las cosas que no se pudieron y a planear lo que sí vale la pena atender, porque la LUNA NUEVA viene con todo y más nos vale que no nos agarre desprevenidos sea cual sea tu signo, pero ¿Qué está por empeorar o mejorar? ¿Amor, dinero, salud? ¡No te quedes con la duda y échale un ojo!

Aries (21 marzo-20 abril)

Es hora de controlar tu mente y tu salud mental, Aries. Últimamente no has estado en tu mejor momento y con la energía de Mercurio puede ser un poco más complicado prepárate porque dentro de muy poco verás a alguien tratando de volver a tu vida. Intenta meditar.

Noticias Relacionadas Termina último Mercurio Retrógrado de 2020; sigue los CONSEJOS para librarte de la MALA SUERTE

Tauro (21 abril-21 mayo)

Hoy andarás con un auténtico caos en tu cabeza. Sentirás que estás perdiéndote muchos momentos, pero no dudes en pedir un consejo, Tauro. Deja de callarte tanto las cosas, en especial con tus mejores amigos ellos están dispuestos a escucharte y ayudarte con todo .

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Hoy descubrirás un secreto muy importante que te ayudará a cambiar la forma en que ves la vida, Géminis. Gracias a la luna bajarás la guardia y estarás más sensible a hablar de tus sentimientos y a mostrarte más vulnerable con una persona que quiere conocerte de verdad.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No hagas un drama si no sabes si realmente has visto algo o no, Cáncer. Espérate a tener las pruebas suficientes y hablar para sacar esos celos que te están comiendo por dentro. Estás acostumbrado a darlo todo por los demás y a cuidar de los tuyos pero no te das cuenta de que esto a la larga te puede agotar mucho.

Leo (23 julio-22 agosto)

Si tienes que decidir ahora asegúrate reconocer muy bien los pros y los contras, Leo. Tienes que saber cuáles otras alternativas tienes, porque es importante que estudies todo esto bien, porque aunque no lo creas esta decisión tendrá una gran repercusión en tu futuro.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)



“Ya lo pasado, pasaaaado” tiene que ser tu lema ahora, Virgo, tienes que obligarte a mirar hacia adelante y entender que vivir en el antes no es la mejor manera de solucionar los problemas, Virgo, el amor en tiempos de pandemia es complicado, pero puedes centrarte en ti mismo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Sigues sin ganas de dar ninguna explicación a nadie y no sientes la más mínima necesidad de estar con alguien al menos para obtener compañía. Ahora buscas quién te aporte de verdad cariño, que despierte tu inteligencia y curiosidad, es válido, Libra.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Estás apunto de tomar una decisión muy importante escorpión la luna te va a traer suerte pues te va ayudar mucho a ver los pros y los contras de esto. Este año has vivido muchas cosas pero no puedes dejar que tus problemas arruinen tu capacidad de enamorarte.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No temas a la hora de tomar decisiones, sobre todo si influyen en tu cuenta bancaria, Sagitario. Evita gastar más de la cuenta y procura observar bien en qué inviertes tu dinero.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Lo que tienes que intentar hoy es buscar algo que te ayude a distraerte de todo lo que pasa en tu vida. Por mucho que quieras, no hay manera de que hagas algo y cargar con tanta presión puede jugarte en contra trata de poner tu mente en off, Capricornio.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy es un buen día para que hagas limpieza en tus redes sociales, Acuario. Que no te importe bloquear a quien tengas que bloquear. Sobre todo a esas personas que ponen indirectas que sabes que perfectamente van para ti libérate de toda esa mala vibra y rabia que no quieres en tu vida.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es posible que hoy malinterpretes las palabras de alguna persona muy especial y eso desencadene una fuerte pelea. Ten cuidado con tu sensibilidad, Piscis porque jugar jugar a ser fuerte no tiene ningún sentido en estos días. Recuerda que tienes a mercurio en tu contra

Frase del día: