Conoce tu Horóscopo para este miércoles 13 de octubre de 2020

¡Ya llegó, ya está aquí!, Mercurio retrógrado ha llegado para poner a cada signo zodiacal en su sitio y mostrarle sus poderes sin igual, potenciar sus habilidades o enfatizar los defectos de los signos más desafortunados, pero hoy miércoles, el ombligo de la semana es el mejor día para enterarse de lo que nos depara el destino, pues claro está que para avanzar hay que tener mucha introspección y autocrítica. Sobre todo tratándose del Dios Mercurio, quien para los romanos y griegos representaba al mensajero de los dioses.

Hablar de Mercurio es hablar del Dios del comercio, la abundancia y de los sueños, razón por la cual tiene un gran peso en el campo astrológico y esotérico, pues presagia la buenaventura y el éxito en los negocios, pero ¿Qué mensajes trae el buen Mercurio a cada signo zodiacal? Es buen momento para que te enteres.

Aries (21 marzo-20 abril)

Hoy Mercurio retrógrado trae alguno que otro malentendido relacionado con tu familia o compañeros de piso. No hay mucha claridad en el ambiente y serás testigo de cómo alguien pone palabras en tu boca que todavía no has dicho ¡Aguas, Aries! Andarás muy paranóico, pero trata de guardar la calma.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Debes de alejarte de alguna persona que ahora mismo te está trayendo más problemas que alegrías, Tauro. Sabes quién es ese alguien que está desestabilizando por completo tu paz mental. ¡No tengas dudas de sacarlo de tu vida ya has aguantado bastante!

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)



Mercurio es tu planeta regente y este miércoles comienza el último Mercurio retrógrado del año y como siempre a ti te va a influir súper bien, aunque debes de tener mucho cuidado porque puedes llegar a tener fuertes malentendidos con personas a quienes aprecias o compañeros de trabajo. Lo mejor es mantener la mente fría y actuar con muy buen tono, tacto y tino.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Este es un buen momento para intentar corregir errores del pasado puedes sacarle mucho provecho a mercurio retrógrado si sabes cómo hacerlo algunos errores que creías incorregibles ahora se pueden rectificar, Cáncer piensa muy bien que todo tiene una solución.

Leo (23 julio-22 agosto)

Quizá hayas estado planificando una venganza pero este no es el momento para llevarla a cabo, Leo, pues por culpa de Mercurio retrógrado podrían malinterpretarse muchas cosas y corres el riesgo de que termines haciendo o diciendo cosas que realmente no quieres o sientes.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Cuida muchísimo tus palabras, Virgo. Mercurio además de ser tu planeta retrógrado, influye demasiado en ti, pues ahora que se encuentra en Escorpio, su energía es mucho más intensa. Así que puede que sientas mucha rabia por dentro pero no es momento de que le des rienda suelta tu lengua para soltar todo tu veneno. ¡Aguanta!

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La verdad, puede que te fastidie un poco que Mercurio entre justo en tu temporada, Libra eso va a ser justo lo que te va a salvar pues quieras o no la energía que te da el sol estos días ayudará a que afrontes los efectos de Mercurio retro.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Hoy te sentirás mucho más moral que cualquier otro día Escorpión. Van a saltar muchas chispas, porque eres alguien que no soporta las injusticias con Mercurio retro, tienes menos paciencia de lo normal y andarás de mecha corta.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)



Quizá Mercurio retrógrado haga que todo parezca que va en contra tuya, pero no dejes que nadie te quite tu positivismo y todas esas palabras de ánimo que le das a todos los que van a buscarte siempre. Mira hacia delante y sigue tus propios consejos.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Algo que tenías planeado se va a retrasar por culpa de mercurio retro esta semana puede jugar en contra tuya la ansiedad no te impacientes, Capri. Tampoco te sientas impotente al ver que no puedes hacer que el tiempo transcurra más rápido de lo normal. Tienes que adaptarte a los nuevos tiempos.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Puede que Mercurio retrógrado traiga a alguien del pasado al presente en tu vida, Acuario, pero no caigas en esa trampa. No es conveniente que repitas esas historias dramáticas y poco necesarias y menos con la persona que ya habías superado .

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Aún cuando Mercurio retrógrado ponga te ponga difíciles las cosas Si tú continúa siendo tú mismo y hablando sinceramente de tus sentimientos, no tienes por qué tener más problemas de la cuenta.

