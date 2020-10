Rina Gitler: Reconstruir después del cáncer de mama

¿Qué es Fundación Alma y por quién está conformada?

La Fundación ALMA IAP nació en el 2009 con la intención de hacer cirugía de reconstrucción mamaria a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama de manera gratuita. Está conformada por 14 cirujanos plásticos, todos certificados con especialidad en cirugía mamaria, y encabezados por el Dr José Luis Haddad ícono a nivel internacional de la reconstrucción mamaria.

¿Por qué se te ocurrió hacer Fundación Alma?

Después de haber pasado por un diagnóstico de cáncer, entendí la importancia que tiene la reconstrucción. Siendo de los momentos más duros de mi vida, después de la cirugía vi como había quedado y decidí que si tenía una segunda oportunidad de vida iba a luchar para que todas las mujeres mexicanas tuvieran el mismo acceso al tratamiento, así como yo lo tuve.

Decidí que si tenía una segunda oportunidad de vida iba a luchar para que todas las mujeres mexicanas tuvieran acceso al tratamiento. | Foto: Cortesía

Eres sobreviviente de cáncer de mama, ¿cómo el ayudar a otros ha transformado tu vida?

A mí me dio cáncer y es lo mejor que me ha pasado en la vida. A través del cáncer encontré una misión de vida y hoy puedo conjugar mi vida profesional y mi vida personal en un proyecto como ALMA, que se ha convertido poco a poco en un proyecto de mucha gente.

Platícanos, ¿qué es el brasier de mama?

Cuando mi hija paso a 5to año de primaria, quise hacerle un regalo. Es a la edad de 12 años cuando las niñas en México se empiezan a desarrollar y por eso en 2013, consideré que lo mejor que podría enseñarle es a auto explorarse y a conocer su cuerpo. Con eso en mente, me junté con Edmee Pardo, gran amiga especialista en cuentos para niños, y de ahí nació “El brasier de mama”.

El primer tiraje fue de 20 ejemplares y para mi sorpresa, llevamos más de 700 mil libros impresos y vamos en la segunda edición. Se publicó en una revista internacional de oncología llamada “The Oncologist”, que hizo que nuestro libro ya se esté traduciendo en varios idiomas. Al final integramos una trilogía: “Ese monstro tiene mi cara”, que ayuda a las niñas a aceptar su cuerpo en la pubertad, y “Las tres reglas que cambiaron todo”, que explica por lo que pasa una mujer que es diagnosticada con cáncer, haciendo énfasis que la vida es cuestión de actitud.

El primer tiraje fue de 20 ejemplares. | Foto: Cortesía

¿De qué trata este año la campaña?

#AtodosNosPuePasar es una campaña que comenzamos hace cuatro años. La primera temporada la integraron gente del medio artístico a los cuales les enviamos un kit con un brasier y unos plumones para ser intervenidos y posteriormente les sacamos una fotografía. La muestra fotográfica estuvo en ocho puntos diferentes de la CDMX como la Alameda Central, el Instituto Nacional de Cancerología entre otras.

La segunda temporada escogimos a 40 hombres de la sociedad civil de diferentes ámbitos con la misma dinámica de la intervención de los brasieres, tuvimos grandes personalidades como: Goyo (mascota del equipo PUMAS), el Dr. David Kershenobich director del Instituto Nacional de Nutrición, Iñaki Manero comunicador, Héctor Ponce de León (alpinista), El santo, entre otros. De igual manera, la exposición fotográfica estuvo en diferentes puntos como el metro Tacubaya, Antiguo Colegio de Medicina, Secretaria de Salud e Instituto Nacional de Cancerología. Este año, debido a la contingencia, no queremos exponer a nadie por lo que todo será en redes sociales. Se han sumado 16 colectivos de mujeres quienes intervendrán sus brasieres que podrán descargar en la página de ALMA.

¿Cómo puede unirse la gente?

Siguiéndonos en redes sociales a partir del 6 de octubre e interviniendo el brasier para subir su foto el 21 de octubre. Es importante resaltar que el 19 de octubre se conmemora a nivel internacional el día de la lucha contra el cáncer de mama, sin embargo, para fundación ALMA este año es muy especial, ya que parte de nuestra labor ha sido, y seguirá siendo en el tema de incidencia en política pública. Este año es el primer año que, por decreto, se estableció que el tercer miércoles de cada octubre a partir de este año se conmemora el “BRA DAY” por sus siglas en inglés, (Breast Reconstrucion Awarness Day) día de la reconstrucción mamaria, razón por la cual se fundó ALMA.

¿Qué retos has tenido que enfrentar este año con la presencia de la pandemia por COVID-19?

Ha sido muy difícil no sólo por la pandemia. Desde que desapareció el Seguro Popular, desde enero hemos tenido que cancelar nuestras campañas de cirugías en San Luis Potosí y en Chihuahua por la deficiencia de la plataforma del INSABI, en donde aún no está claro cómo ingresar a las pacientes. Durante la pandemia, decidimos enfocarnos a ayudar al personal de salud que está atendiendo en los hospitales con kits de protección personal. A la fecha, hemos apoyado a más de 100 hospitales en toda la República, enviando más de 14 mil kits a médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia y vigilancia.

¿Qué es lo más importante que te gustaría que la sociedad supiera sobre el cáncer de mama?

Que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Lo más importante es la autoexploración y las mastografías a partir de los 40 años. Para las mujeres que están pasando por este proceso en este momento, deben saber que no están solas, somos muchas organizaciones de la sociedad civil que pueden apoyarlas y estamos luchando por sus derechos para un tratamiento digno e íntegro. El cáncer de mama no se previene a menos que sea de origen genético. | Foto: Cortesía

¿Cuáles son los mitos más importantes que debemos erradicar acerca del cáncer de mama?

1-Que el cáncer de mama sólo es una enfermedad en mujeres de edad avanzada. 2-Que solo les da a mujeres. 3-Que las mujeres a cierta edad ya no tienen que realizarse la mastografía.

¿Cuándo y cómo debemos educar a los niños sobre la prevención del cáncer de mama?

El cáncer de mama no se previene a menos que sea de origen genético y la paciente cuente con pruebas para poder realizar una mastectomía reductora de riesgo (quitar la glándula mamaria antes de que se enferme). Estos son los menores de los casos, por lo que debemos educar a nuestras niñas desde temprana edad en el tema de la autoexploración y quitar los tabúes que existen alrededor de nuestro cuerpo, empezando por nombrar cada parte de él como es.

Sabemos que existen varias fundaciones dedicadas a luchar contra el cáncer de mama, ¿cómo saber a cuál ayudar? ¿cuál es fidedigna?

Hoy el internet es de gran ayuda, hay muchas fundaciones con gran trayectoria que pueden ayudar desde mastografías a bajo costo hasta pruebas genéticas. Sin embargo, en el tema de reconstrucción, ALMA es pionera y no existe otra que haga lo que nosotros hacemos, ni en educación ni en tratamiento.

Con tantos años de experiencia que llevas con la fundación, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que se acaba de enterar que tiene cáncer de mama y necesita ayuda médica para su tratamiento, qué pasos debe seguir, a dónde debe acudir?

Lo primero que me gustaría decirle es que la vida es cuestión de actitud, estoy convencida que después de ver a tantas pacientes que el 60% del éxito del tratamiento es la ACTITUD. Es importante apegarse a los tratamientos médicos y seguirlos al pie de la letra. Para las que se acaban de detectar alguna “bolita” es importante que lo antes posible acudan a su médico porque garantiza un tratamiento oportuno.

¿Qué cosas por derecho nos corresponden como ciudadanos?

Existe la Norma Oficial Mexicana 041 que rige al cáncer de mama. Desde el sexenio pasado, trabajamos para unificar todos los cánceres de la mujer en una sola normatividad (cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer cervicouterino). En ella se establece el tema de las mastografías gratuitas, el acceso a medicamentos, y esta nueva versión ya incluye la reconstrucción mamaria como parte integral del tratamiento, así como las pruebas genéticas en pacientes de alto riesgo.

Desafortunadamente el cambio de gobierno no nos ha beneficiado en absoluto. No sólo la norma no se ha publicado y está en resguardo en la cámara de diputados en la comisión de salud, sino que se han dejado de dar los tratamientos por falta de medicamentos y las pacientes que están siendo diagnosticadas no están siendo tratadas por saturación en los hospitales. Las pacientes también deben de saber exigir sus derechos y para eso también estamos la sociedad civil organizada, formando un frente común para poder hacer que el cáncer de mama sea tratado en tiempo y en forma.

