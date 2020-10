VIDEO: PERROS de raza GRANDE; consejos para cuidarlos mejor

¿Tienes un perro de raza grande? ¿Sabías que también requieren de cuidados especiales? Los entrenadores de perros y conductores de Heraldog, Elizabeth Estrella y Roberto Martínez, te traen los mejores consejos para cuidar mejor a los perros de raza grande.

Se considera un perro de raza grande cuando éste supera los 50 kilos. El primer paso sobre sus cuidados es tener al perro de estas dimensiones en un espacio adecuado para sus actividades.

Pueden vivir en despartamentos

Esto no quiere decir que no pueda vivir en un departamento. Los especialistas están de acuerdo es recomendable que se le enseñe a comportarse, ya que será más complicado, aunque no imposible, intentar educarlo cuando ya es adulto.

También se debe aprender a no consentir a una mascota porque al final los perros son territoriales y tienden a sentirse completos dueños del espacio. Ellos respetan jerarquías, por eso se debe enseñarles a que identifiquen a su dueño como alfa.

Un problema común al que se enfrentan las razas grandes es la torsión gástrica, la cual es una rotación del estómago en la cavidad abdominal, padecimiento común en los caballos. Esto suele suceder por la acumulación de gases en su estómago.

Para evitar la torsión, Elizabeth y Roberto recomiendan que se tenga un horario de comida muy bien establecido, así como una alimentación balanceada, ya que también tienen mayor riesgo de obesidad. En adición, se aconseja darles de comer y beber de forma abundante.

La información en el siguiente video:

https://youtu.be/ILDjl-ilR2g