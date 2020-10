Personajes de Once Upon a Time vs los nuevos de live action en Disney

Disney conoce todo, menos los límites y aunque sus nuevas elecciones de talentos para dar vida a los nuevos personajes de sus películas clásicas en Live Action, probablemente muy pocos conocen que ya lo han hecho antes en el pasado y, la verdad con buenos resultados.

Estamos hablando de la serie Once Upon a Time, sí, esa que empezó en 2011 y concluyó en 2018, donde la historia de un pequeño niño en busca de su madre y su fe en los cuentos de hadas, nos llevó a ver personajes si no de todas, por lo menos de los clásicos de Disney, nada más y nada menos que en Live Action, antes de la nueva era de remakes de cada historia por separado.

Honestamente la trama iba bastante bien, con historias alternas del antes y después de lo que todos conocíamos de la historia clásica, mucha intertextualidad, ritmo y todo, hasta que se cayó en el exceso de enredos melodramáticos por ahí de la tercera temporada, después de que no le dieron a Emma Swan el final feliz que merecía cuando ya todos estaban felices o resignados.

Sin embargo, quienes seguían o siguieron la serie hasta el final esta serie, no podrán evitar la comparación de los personajes de los cuentos de hadas de Disney, con los nuevos actores que han dado o van a dar vida a los protagonistas u antagonistas de las historias que ya todos conocemos, en sus nuevas versiones de Live Action.

https://www.youtube.com/watch?v=Rga4rp4j5TY

Y para que sepas de quienes hablamos, aquí te va una lista de algunos de ellos. ¿Con cuál te quedas?

1- Ariel

Si bien en la serie tuvo un papel pequeño, fue de vital importancia para salvarle el pellejo a Blancanieves y su familia. Sin olvidar, que en esta ocasión, también conocía a Hook. ¡Ya queremos ver el plot twist del Live Action!

JoAnna Garcia Swisher fue la actriz invitada que encarnó a Ariel y Halle Bailey será quien la interprete en el Live Action. Foto: Especial

2- Maléfica

Sí, sí.. La belleza de Jolie es importante, pero no lo es todo. La verdad para el gusto de muchos, le faltó nostalgia y algunos nos quedamos con Kristin Bauer van Straten , quien estaba atrapada en un hechizo que la hacía tomar la forma de un dragón. Nostalgia de Kristin Bauer van Straten Vs la belleza de Angelina Jolie. Foto: Especial

3- Belle

Emma Watson vs Emilie De Ravin. Foto: Especial

Sin duda, a Emma Watson le queda como anillo al dedo el papel, pero ¿Cómo olvidar a la bella Emilie de Ravin, encarnando a Belle? Ella se casa con el tramposo y bestia al mismo tiempo Rumplestiltskin y le aguanta varias, hasta que lo abandona y él regresa con la cola entre las patas por ella. ¡Esa es valentía, caray!

4-Cruella Devil

Emma Stone es la actual Cruella. Foto: Especial

Esta villana ha pasado por varias, desde Glenn Close, hasta Emma Stone, que es la más reciente, pero lo bonito de Once Upon a Time es que pudimos ver lo que le desencadenó ése odio a los perros y no podemos olvidar a Victoria Smurfit riendo de las maldades con el resto de sus amigas, Úrsula, Regina y Maléfica.

5- Úrsula

Conocida como la Bruja del Mar, Merrin Dungey hizo un excelente trabajo cuando de comunicar misticismo se trataba, algo básico para la historia original de Úrsula, que esperemos Melissa McCarthy logre en el próximo Live Action. Esperemos Melissa McCarthy logre dar la talla de Úrsula en el próximo Live Action. Foto: Especial

6- Mulán

Esta fue uno de los primeros personajes homosexuales de los cuentos de Disney, según Once Upon a Time y a todos se nos rompió el corazón, cuando la princesa Aurora era la elegida por ella y le rompió el corazón. Por suerte, luego llegó Caperucita Roja. Mulán odiada vs Mulán Amada. Foto: Especial

7- Hook

Los rumores apuntan a que Jude Law sería el próximo Hook en el Live Action de Peter Pan, pero NADIE, absolutamente nadie que sea ONCER de corazón, olvidará a nuestro querido Capitán Garfio, que aparte de sexy, es leal y tierno a morir. ¿El actor? Colin O'Donoghue . Colin O'Donoghue vs Jude Law. Foto: Especial [nota_relacionada id= 1217477]

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lctl