Día Mundial del Café: Ésta es la EXORBITANTE cantidad de DINERO que gastas al comprar diario

Este jueves 1 de octubre el mundo entero conmemora el Día Internacional del Café, una bebida de la que sin duda todo el planeta se ha rendido a sus pies, no por nada es la segunda mercancía más comercializada en todo el mundo, solo superado por el petróleo.

Debido a sus propiedades, sabor y a que es un apoyo enorme para despertarnos cada mañana es muy común que antes de ir a la oficina pases por tu café mañanero con el fin de comenzar tus actividades con la mejor actitud.

Sin embargo, sin darte cuenta quizás no solo sea un café y poco a poco pasas de taza en taza hasta sumar varias en un día que parece eterno, pero cuando descubras cuánto has gastado en café a lo largo de los años, tu vida no volverá a ser igual.

¿Cuánto gastan los mexicanos en café?

Si partimos de la idea de que un café de Starbucks cuesta 38 pesos en su tamaño grande y bajo el supuesto de que se tome uno al día, durante los cinco días de la semana laboral, eso da un total de 760 pesos al mes, por lo que al año, bajo este costo y días de consumo, estarías gastando alrededor de 9 mil 120 pesos en café de manera anual.

En Reino Unido hace poco se realizó un estudio en el que se juntaron aproximadamente dos mil trabajadores para conocer cuál era el gasto promedio de su consumo anual de esta bebida.



Según el estudio de la International Coffee Organization, los finlandeses encabezan el ranking con 12 kilos por persona al año. FOTO: ESPECIAL

El resultado del análisis dejó con la boca abierta a más de uno, pues al mes los ciudadanos del Reino Unido gasta aproximadamente mil 460.43 pesos mensuales mientras que al año alrededor de 17 mil 520.36 pesos.

En las cifras de producción y consumo los datos no son tan distantes, pues el consumo de café crece día a día, aumentado un 95% en los últimos 35 años, llegando a la espectacular cifra de casi 10 mil millones de kilos de café al año. Por lo que se estima que una persona consume alrededor de 1,3 kilos de café al año.

¿Quién consume más café en el mundo?

Según el estudio de la International Coffee Organization, los finlandeses encabezan el ranking con 12 kilos por persona al año. En segundo lugar se encuentran los noruegos con casi 10 kilos por persona. Dentro de los países productores de café, Brasil es en el que se bebe más café, 5,6 kilos. Y en México solamente se consumen 1,2 kilos al año.

Ahora que sabes el gasto aproximado que haces al mes por estas bebidas y su sumatoria total al año, seguramente tu cartera godín ha decidido cerrarse un poco, pero sin duda degustar de una rica taza de café vale toda la pena.

