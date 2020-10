Conoce tu Horóscopo para este viernes 2 de octubre de 2020

Llega una vez más otro fin de semana, que inicia con el viernes. Es seguro que querrás conocer lo que le depara el destino a tu vida. Pero antes de tomar cualquier decisión que sea relevante para tu vida, debes enterarte de cómo le irá a tu signo zodiacal.

Adelante, no lo dudes más. Sigue leyendo y conoce tu horóscopo para seguir con todo en el inicio del mes de octubre y dale la mejor bienvenida a este mes de las lunas llenas y de la caída de las hojas de otoño.

Aries (21 marzo-20 abril)

Empieza Octubre Aries y la verdad es que lo que debes hacer ahora es mimarte un poco, porque falta te hace. La energía que tenemos en el ambiente ahora, sacará tu lado más sexy, cuidarte por dentro y también por fuera.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro tendrá un balance de todo, te pone un poco triste que el panorama sea tan poco alentador a medida que van pasando los meses. Todos hemos tenido que reorganizar nuestras vidas; pero probablemente a ti te haya costado más.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Comienza un nuevo mes Géminis y todo hay que decirlo, pero lo comienzas con un nivel de motivación extra. De alguna manera estás empezando a organizarte un poco con todo, a involucrarte de verdad, a poner más interés en lo que de verdad te hace bien.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Empieza el mes de Octubre Cáncer y la verdad es que sientes que, de alguna manera las cosas van a cambiar demasiado. Te has embarcado en un proyecto grande en tu vida y si aún no lo has hecho, la Luna Llena de octubre te impulsará a hacerlo. Vas a preocuparte por tu familia enormemente este mes y de golpe, vas a ponerte en el lugar de muchos de ellos.

Leo (23 julio-22 agosto)

Todos actuamos bajo los impulsos en algún momento de nuestra vida pero es cierto que unos tienen más paciencia y autocontrol de todo. Y saben que quizás, en determinadas ocasiones, hay que tragar saliva y contar hasta 10 antes de saltar y cometer alguna locura. Porque no todos los impulsos son buenos, unos pueden ser ese empujón que necesitamos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Comienza el mes de Octubre y la verdad es que te encuentras bien contigo pero hay algo que aún está rechinando en tu cabeza últimamente Virgo, hay una preocupación que invade tus pensamientos a cada momento... El mes comienza con la Luna Llena en Aries así que, siente cómo la energía corre por tus venas.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si has nacido en octubre, eres una persona muy diplomática. Tienes un saber estar increíble y eres capaz de mantener la compostura en momentos muy difíciles. Inauguras el mes de octubre, por lo tanto, eres alguien que sabe liderar cuando tiene que hacerlo. Sabes aceptar la derrota y aprender de los errores.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Empieza el nuevo mes Escorpión y la verdad es que lo empiezas con mil frentes abiertos. Estás un poco agobiado, la Luna Llena de ayer día 1, en Aries también podrá estresarte aún más pero a medida que vayan pasando los días te irás liberando poco a poco.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Ya no sabes si es que eres tú que estás más sensible con todo o es el mundo contigo que está más cruel que nunca; pero últimamente no lo estás pasando bien del todo con ciertos comentarios y ciertas cosas que te están doliendo demasiado.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Te sientes bien Capricornio, de alguna manera sientes que estás cerrando muchos ciclos en tu vida, que estás poniendo algunos puntos y finales a historias vacías que ya no aportan, sientes que por fin, te vas liberando poco a poco.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Empieza Octubre Acuario y la verdad es que necesitas a tus amigos más que nunca en estos momentos. Primero, porque estás saliendo de un proceso en el que se han visto muy afectadas tus emociones (ya sea en término laboral, emocional, de pareja), y segundo, porque estás pasando por un momento en el que necesitas saber que están ahí.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Comienza Octubre Piscis y la verdad es que te encuentras en un punto un poco extraño. Sabes que hay cosas que tienen que cambiar, pero no sabes si es el momento oportuno para hacerlo. Tenías muchas ilusiones y sientes que poco a poco han ido desapareciendo.

La frase del día:

“Cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio. Refugio de tristes, nostálgicos y soñadores”

Mario Vargas Llosa.

