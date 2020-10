¿Cómo evito que mi PERRO muerda su cama u objetos que no le pertenecen?

Si vamos a hablar de perros, obviamente tenemos que destacar las conductas extrañas que no nos gusta que nuestras mascotas tengan en nuestras casas. Una de esas conductas es precisamente cuando un perro destroza lo que le pertenece con mordiscos o arañazos, hasta que la deja inservible.

Si te estás preguntando porqué tu perro rompe su cama quizá se tenga una relación con un comportamiento destructivo pero primero debes solucionar el origen del problema para que la conducta no se repita, y evidentemente es necesario saber que no necesitas castigar o regañar a tu perro porque eso no funcionará.

¿Por qué mi cachorro muerde todo?

Los cachorros son conocidos por sus comportamientos destructivos y los hábitos de estar mordiendo todo a su paso, al igual que los bebés cuando empiezan a salir los dientes. Es exactamente igual con un cachorro, debido a que tienen dolor cuando empiezan a aparecer sus dientes fijos y por ello muerden para tratar de aliviar ese dolor; pero también puede ser una forma de filtrar la energía, sobre todo cuando no realizan el ejercicio necesario.

¿Cómo evitar que mi cachorro muerda cosas que no le pertenecen?

Ya sabemos que existen objetos para que tu cachorro pueda morder agosto y los encuentras en las tiendas para mascotas pero muchas veces ellos prefieren morder otras cosas, como los sillones, tus zapatos, las bolsas, o lo que encuentren a su paso, sin embargo. Es necesario educarlos para que no hagan esto y con mucha paciencia tratar de lograr que solamente se concentren en sus juguetes, a fin de evitar que destruyan cosas que no les pertenecen.

¿Por qué mi perro destroza su cama?

Existen distintas razones por la que un perro muerda todo lo que encuentra, como ya lo comentamos pero a veces creemos que lo hacen para demostrarnos su coraje por haberlos dejado solos sin embargo los perros no expresan sus emociones así, Simplemente se trata de conductas destructivas que se relacionan con la ansiedad de no verte durante muchas horas, lo que le genera miedo y frustración por lo que destruye lo que tiene cerca para sentirse relajado.

Cómo se comentó al principio también es necesario que tu perro haga ejercicio y si no lo sacas a pasear Por lo menos una hora diaria llegará un momento en que comenzará a destruir lo que tiene cerca para poder sacar toda la energía acumulada que no puede fluir Como por ejemplo si se fuera a correr o caminar al parque.

Consejos para ayudar a tu perro:

Evita regañar a tu perro cuando destroza algo

Proporcionarle ejercicio suficiente para que libere la energía

Permite que tu perro interactúe con otras mascotas

Inicia un proceso de entrenamiento basado en el refuerzo positivo

Enséñale a tu perro a quedarse solo y evita emocionar lo mucho cuando regreses a casa para que pueda superar el estrés de estar solo

Con información de “Soy Un Perro”

Por Redacción Digital El Heraldo de México

