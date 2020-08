¡Hora retro! Revelan tráiler de Earthworm Jim 4 para Intellivision

Earthworm Jim es uno de los personajes más icónicos de los 90. Este gusano que obtiene sus superpoderes gracias a un traje espacial de otra galaxia se ganó la simpatía de una gran audiencia gracias a un par de juegos y una serie animada en la que su personalidad hizo reír sin parar.

A pesar de que durante muchos años los seguidores rogaban porque este personaje volviera a las consolas, fue hasta que se anunció el Intellivision Amico que la espera terminó. Sin embargo, esta no pudo haber sido la mejor noticia. Sabemos que esta nueva consola contará con un perfil bajo, no será un competidor directo de Xbox, PlayStation y quizá tampoco del Nintendo Switch al haberse anunciada como una consola pensada por el entretenimiento en familia, lo que haría pensar que no le apostará a un procesador tan potente sino a que los juegos sean más bien entretenidos.

Te puede interesar ¡Atención! PlayStation, Xbox One y PC REGALAN videojuegos

Con esto en consideración, el trailer de Earthworm Jim fue lanzado sin haber sorprendido a nadie. Este avance no fue para nada espectacular pues solo mostró al personaje en 2D caminando en una playa. Por esta razón los seguidores de este gusano espacial están un poco decepcionados, algunos incluso se han adelantado asegurando que este juego no será lo que estaban esperando.

Solo queda eserar para conocer más detalles de este juego, y del Intellivision Amico para que podamos darnos una idea más clara de cómo se verán y se desarrollarán los juegos en esta consola, antes de precipitarnos a tomar desiciones apresuradas.

Por Redacción Digital El Heraldo de México – MHL