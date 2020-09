¡Ojo aquí! Nueva estafa ofrece como “gancho” prueba de Disney +

Hace un par de semanas Disney dió a conocer que su plataforma de streaming Disney + iba a estar muy pronto disponible para México y Latinoamérica, teniendo como fecha prevista de estreno el próximo 17 de noviembre.

La llegada de Disney+ tiene emocionado a muchos fanáticos que esperan con ansias su llegada para poder disfrutar de lo mejor de Disney y Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic, 21th Century Fox y otros contenidos exclusivos.

Ante la llegada del gigante cinematográfico, no han faltado malhechores que están aprovechándose de la situación, buscando robar información personal y financiera a todos aquellos usuarios que “mueren de ganas” por probar el nuevo servicio.

Esta semana han comenzado a reportarse los primeros incidentes, en los que a través de correos electrónicos y cuentas de redes sociales falsas, se ha promovido una campaña de “prueba gratuita” del nuevo servicio.

Bajo la promesa de que “no se les cobrará nada hasta el día de su estreno“, si acceden a llenar un formulario de registro que solicita su información financiera comprometiendo con ello sus tarjetas.

Ante esta situación, Disney emitió un comunicado oficial en el que confirma el engaño y advierte los peligros, solicitando a los usuarios tener precaución y no caer en el dicho fraude.

Hemos detectado un aumento de intentos de phishing en los que, personas ilegítimamente invocando actuar en nombre de Disney+, están intentando obtener datos personales, incluida información financiera, al ofrecer acceso a una prueba gratuita del servicio de streaming.

Por favor, no responda a estos e-mails. Asimismo, hemos detectado la creación de cuentas falsas en redes sociales que promueven estas mismas acciones o que son utilizadas para promover servicios que no son prestados por Disney+. Por lo anterior, reiteramos que dichas comunicaciones son falsas y no forman parte de ninguna iniciativa promovida por Disney+. El lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica será este próximo 17 de noviembre”.